Саакашвили рассказал об опыте употребления марихуаны

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признался, что будучи студентом, употреблял марихуану.

«Когда-то, когда я был студентом, я пробовал марихуану. Но мне не понравилось. И мне не нравится вкус и запах. Поэтому я не фан. Но там, в Амстердаме, есть еще много чего интересного», – рассказал Саакашвили в интервью ТСН, передает РИА «Новости».

Он также заверил, что не употреблял экстази в Нидерландах, где жил до возвращения на Украину.

Саакашвили после инаугурации Владимира Зеленского вернулся на Украину. Бывший глава Одесской области заявил, что обижается на экс-президента Украины Петра Порошенко и хочет быть «немножко Стивом Джобсом украинской политики».