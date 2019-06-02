Саакашвили захотел быть «немножко Стивом Джобсом»

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что хотел бы стать «немножко Стивом Джобсом».

На вопрос о своем будущем на Украине Саакашвили ответил, что «хочет быть немножко Стивом Джобсом украинской политики», то есть заниматься «генерированием идей», передает ТСН.

Саакашвили надеется «создать площадку для новых идей, фонд». При этом он уверяет, что за ним «не стоит ни Госдеп, ни Брюссель».

«У меня есть просто голова на плечах», – заявил он.