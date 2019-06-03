Эксперт оценил намерение США и Израиля заключить с Россией сделку по Сирии

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3 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 11:47  |  vz.ru
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Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
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В войне с С-400 США несут огромные потери

Нарендра Моди и Реджеп Эрдоган не откажутся от заключенных с Путиным соглашенийФото: GIANLUIGI GUERCIA/EPA/ТАСС
Ничто так хорошо не иллюстрирует неудачи политики сдерживания России, как попытка давить на нас через трубопроводы и торговлю оружием, особенно С-400. Сорвали строительство «Южного потока» – получили «Турецкий поток», пытались сорвать поставки С-400 Турции – улучшили связи Москвы и Анкары. Теперь пытаются использовать тему С-400, чтобы давить на Индию и внести смуту между Россией и Ираном. Результат будет прямо противоположный ожиданиям США. Подробности...
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Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
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Кернес бьёт Зеленского его же оружием

Полиция не стала мешать агрессии против памятника маршалу ЖуковуФото: РИА Новости
Снос памятника Жукову в Харькове только внешне выглядит как традиционный вандализм украинских националистов. Стоит приглядеться к тому, когда был поставлен монумент и во время каких политических событий он был снесен. Случай лишь кажется рядовым, но на самом деле прямо связан с предстоящими выборами в украинский парламент.  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Климатическая бомба в головах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вся эта движуха с климатом – просто калька с коммунистических идей. Если в начале это выглядело как очередная попытка американцев отжать себе новую тему для манипуляции миром, то сегодня – уже как стройная идеологическая система. Подробности...
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Осознание конечности земной жизни накрывает дважды

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Правительство одарило нас чудесным термином – «срок дожития», и независимо от того смысла, который вкладывает в эти слова российская бюрократия, они звучат как приговор нынешнему обществу. Подробности...
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Между Конституцией и севрюжиной с хреном

Алексей Алешковский, сценарист
Для постсоветского человека демократия оказалась не институцией, а мантрой. Ее оказалось удобным использовать в самых неподходящих целях – и в первую очередь для строительства на просторах субимперий компактных тюрем народов. Подробности...
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            Эксперт оценил намерение США и Израиля заключить с Россией сделку по Сирии

               3 июня 2019, 11:14
            Фото: Amir Cohen/Reuters
            Текст: Дарья Рыночнова

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            «Россия может быть посредником – это вполне возможный сценарий. Но вопрос в том, на какие уступки готовы пойти американцы, что захочет попросить Трамп», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Саид Гафуров. Так он прокомментировал сообщения арабских источников о том, что США и Израиль могут предложить России некий обмен в «сирийском вопросе».

            По мнению востоковеда Саида Гафурова, в Тегеране понимают, что Иран как сторона переговоров для многих неприемлем, поэтому логика такова: «пусть русские исполняют роль посредника, а мы им подыграем». «Они не хотят играть первую скрипку в сирийском урегулировании. Их интересы – в первую очередь экономические, и они не хотят допустить смену власти в Дамаске», – отмечает Гафуров.

            «В этом смысле Россия вполне может договориться с Ираном. Мы можем быть посредником – это вполне возможный сценарий. Но вопрос в том, на какие уступки готовы пойти американцы, и что захочет попросить Дональд Трамп», – указывает эксперт.

            Источники «Аш-Шарк аль-Аусат» (международное арабское издание со штаб-квартирой в Лондоне; принадлежит подданным Саудовской Аравии) ранее сообщили: на ожидающейся трехсторонней встрече в Иерусалиме США и Израиль предложат России сделку по Сирии.

            Утверждается, что речь пойдет об обмене: Москва принимает меры против влияния Ирана на Дамаск, а за это с властей Сирийской Арабской Республики будут сняты санкции. Напомним, что израильские власти неоднократно подчеркивали, что их не устраивает именно иранское – а не российское – присутствие в соседней стране.

            По мнению Гафурова, такой сценарий может быть реалистичным. Американский лидер на деле не заинтересован в доведении ситуации до прямого военного столкновения с Ираном, полагает Гафуров. «Трампу важно сыграть роль, с одной стороны, миротворца, человека, который не дал вогнать США в войну, а, с другой стороны, победителя. Он что-то попросил у Ирана, и Иран это сделал», – отмечает востоковед.

            Чем ближе выборы в США 2020 года, тем активнее Трамп будет выступать в амплуа «миротворца», считает Гафуров. В этом контексте надо воспринимать и твит американского президента о «бойне в Идлибе». Напомним, Трамп написал в Twitter, что «слышал» Россия, сирийские власти и Иран якобы «чертовски сильно бомбят» сирийскую провинцию Идлиб. В результате этих ударов, которые наносятся, по словам президента США, «без разбора», якобы гибнут мирные жители. «Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!» – заявил Трамп.

            Такая постановка вопроса несерьезна, подчеркивает Гафуров. «Известно, что удары наносятся не по городу Идлиб, не по населенным пунктам, а по позициям боевиков», – отметил востоковед. Разрешение идлибского вопроса зависит в первую очередь от Турции, добавил Гафуров. «Москва, Тегеран и Дамаск ждут, что этот вопрос решит Турция. А Турция не торопится, потому что Реджепу Тайипу Эрдогану по своим, сугубо внутриполитическим причинам, нужна не победа, а продолжение войны», – полагает Гафуров.

            Возвращаясь к вопросу о вероятности диалога Вашингтона и Тегерана, эксперт отмечает: в этом возможном диалоге «красная линия» – и имеет отношение отнюдь не к присутствию Ирана в Сирии.

            Речь идет об иранских активах, которые заморожены в США, полагает эксперт. Еще в 2008 году руководство Евросоюза, Великобритании и США приняли решение о заморозке иранских активов – в ЕС и Британии на 1,6 млрд долларов, в американском Citibank – на 2 млрд. В 2016 году Верховный суд США принял решение: конфисковать 2 млрд долларов с замороженных счетов и начать выплачивать из них компенсации семьям погибших при терактах, виновником которых Вашингтон считает иранские власти. «У Трампа задача номер один – решить конфликт, не размораживая эти деньги. Иран, соответственно, хочет обратного. Тегерану надо смириться, что свои деньги он не получит никогда», – отмечает Гафуров.


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