Эксперт оценил намерение США и Израиля заключить с Россией сделку по Сирии

«Россия может быть посредником – это вполне возможный сценарий. Но вопрос в том, на какие уступки готовы пойти американцы, что захочет попросить Трамп», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Саид Гафуров. Так он прокомментировал сообщения арабских источников о том, что США и Израиль могут предложить России некий обмен в «сирийском вопросе».

По мнению востоковеда Саида Гафурова, в Тегеране понимают, что Иран как сторона переговоров для многих неприемлем, поэтому логика такова: «пусть русские исполняют роль посредника, а мы им подыграем». «Они не хотят играть первую скрипку в сирийском урегулировании. Их интересы – в первую очередь экономические, и они не хотят допустить смену власти в Дамаске», – отмечает Гафуров.

«В этом смысле Россия вполне может договориться с Ираном. Мы можем быть посредником – это вполне возможный сценарий. Но вопрос в том, на какие уступки готовы пойти американцы, и что захочет попросить Дональд Трамп», – указывает эксперт.

Источники «Аш-Шарк аль-Аусат» (международное арабское издание со штаб-квартирой в Лондоне; принадлежит подданным Саудовской Аравии) ранее сообщили: на ожидающейся трехсторонней встрече в Иерусалиме США и Израиль предложат России сделку по Сирии.

Утверждается, что речь пойдет об обмене: Москва принимает меры против влияния Ирана на Дамаск, а за это с властей Сирийской Арабской Республики будут сняты санкции. Напомним, что израильские власти неоднократно подчеркивали, что их не устраивает именно иранское – а не российское – присутствие в соседней стране.

По мнению Гафурова, такой сценарий может быть реалистичным. Американский лидер на деле не заинтересован в доведении ситуации до прямого военного столкновения с Ираном, полагает Гафуров. «Трампу важно сыграть роль, с одной стороны, миротворца, человека, который не дал вогнать США в войну, а, с другой стороны, победителя. Он что-то попросил у Ирана, и Иран это сделал», – отмечает востоковед.

Чем ближе выборы в США 2020 года, тем активнее Трамп будет выступать в амплуа «миротворца», считает Гафуров. В этом контексте надо воспринимать и твит американского президента о «бойне в Идлибе». Напомним, Трамп написал в Twitter, что «слышал» Россия, сирийские власти и Иран якобы «чертовски сильно бомбят» сирийскую провинцию Идлиб. В результате этих ударов, которые наносятся, по словам президента США, «без разбора», якобы гибнут мирные жители. «Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!» – заявил Трамп.

Такая постановка вопроса несерьезна, подчеркивает Гафуров. «Известно, что удары наносятся не по городу Идлиб, не по населенным пунктам, а по позициям боевиков», – отметил востоковед. Разрешение идлибского вопроса зависит в первую очередь от Турции, добавил Гафуров. «Москва, Тегеран и Дамаск ждут, что этот вопрос решит Турция. А Турция не торопится, потому что Реджепу Тайипу Эрдогану по своим, сугубо внутриполитическим причинам, нужна не победа, а продолжение войны», – полагает Гафуров.

Возвращаясь к вопросу о вероятности диалога Вашингтона и Тегерана, эксперт отмечает: в этом возможном диалоге «красная линия» – и имеет отношение отнюдь не к присутствию Ирана в Сирии.

Речь идет об иранских активах, которые заморожены в США, полагает эксперт. Еще в 2008 году руководство Евросоюза, Великобритании и США приняли решение о заморозке иранских активов – в ЕС и Британии на 1,6 млрд долларов, в американском Citibank – на 2 млрд. В 2016 году Верховный суд США принял решение: конфисковать 2 млрд долларов с замороженных счетов и начать выплачивать из них компенсации семьям погибших при терактах, виновником которых Вашингтон считает иранские власти. «У Трампа задача номер один – решить конфликт, не размораживая эти деньги. Иран, соответственно, хочет обратного. Тегерану надо смириться, что свои деньги он не получит никогда», – отмечает Гафуров.