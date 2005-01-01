Почему Россия простила Израиль за сбитый Ил-20?

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28 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 18:28  |  vz.ru
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Россия проедает советское нефтяное наследие

России предрекают дырку в бюджете на фоне падения нефтедобычиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Грядущее падение добычи нефти в Западной Сибири опустошит российский бюджет на триллионы рублей, которые могли бы пойти на финансирование национальных проектов по развитию образования, жилья и комфортной городской среды. Такой ужасающий сценарий рисует компания ЛУКОЙЛ. Грозит ли России потеря лидерства на рынке нефти и падение природной ренты? Подробности...
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Россия и Украина близки к трудному соглашению по Азовскому морю

Новый российско-украинский протокол по Азовскому морю позволит в числе прочего вернуть домой моряков задержанного на Украине судна «Норд»Фото: dpsu.gov.ua
Москва и Киев впервые за пять лет, вероятно, смогли договориться по одному из ключевых вопросов двусторонних отношений, переживающих небывалый в новейшей истории кризис. Речь идет о соглашении по Азовскому морю, которое затронуло правила вылова рыбы и вопрос безопасности моряков обеих стран. В чем же важность этого соглашения и что предлагает Украина? Подробности...
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Что ответить на претензии Нурмагомедова к «порноспектаклю» в Махачкале

Знаменитый боец единоборств не стал сдерживать своих эмоций по поводу театральной постановкиФото: John Locher/AP/TASS
Знаменитый боец единоборств Хабиб Нурмагомедов счел нужным высказаться о театральном искусстве. По его мнению, идущий в Махачкале спектакль «Охота на мужчин» является «порнухой» и «оскорблением», за которое организаторы должны «понести наказание по закону». Что ж, в законе действительно есть четкие указания относительно того, как сам Нурмагомедов должен реагировать на этот спектакль. Подробности...
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Швеция получила новый повод для антироссийской шпиономании

Шведские спецслужбы активно ищут «российских агентов»Фото: Rob Schoenbaum/ZUMA/ТАСС
Шведская контрразведка заявляет, что арестовала «российского агента». В этом деле уже замечены некоторые странности и нестыковки. Что известно об этом человеке, как инцидент комментируют в России и как обычно ищут «русских шпионов» в рядах шведского общества? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Русский газ укрепил суверенитет Германии

Василий Федорцов, политолог, германист
Немецкая политическая элита не только не поддалась американскому давлению, но, напротив, сплотилась. Даже те политики, кто был против строительства «Северного потока», не скрывали своего раздражения действиями американцев. Подробности...
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У кого чистая совесть, тот хакеров не боится

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Радио Europe 1 собрало досье на полмиллиона слушателей. И снабдило характеристиками: «идиот», «гомик», «фашист». Досье попало в СМИ. Публикация произвела эффект если не разорвавшейся бомбы, то рванувшей канализации. Подробности...
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Пять лет Майдана – современное искусство погрома

Андрей Манчук, политолог
Украинские националисты разгромили выставку китчевых портретов Тараса Шевченко. Погром поддержал дьякон Владимирского собора Ярослав Ясенец. Он назвал картины «дегенеративным искусством», прямо процитировав Адольфа Гитлера. Подробности...
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          Почему Россия простила Израиль за сбитый Ил-20?

          		   28 февраля 2019, 17:40
          Фото: Михаил Метцель/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

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          Израиль преодолел кризис в отношениях с Россией, возникший и углублявшийся после трагического инцидента с Ил-20. Теперь же достигнут перелом к лучшему в отношениях Москвы и Тель-Авива. Такой в кратком пересказе была реакция (довольно бурная, заметим) в израильской прессе после визита в среду Биньямина Нетаньяху в Москву и встречи его с Владимиром Путиным.

          О преодолении кризиса объявляют не только израильские аналитики, но и источники в кабинете Нетаньяху. Теперь Израиль будет действовать «в той мере, в которой необходимо, против попыток иранской агрессии, сохраняя механизм деконфликтинга с Россией», заявил этот источник, близкий к центру принятия решений.

          О том, что отношения Москвы и Тель-Авива вернулись на прежний уровень «ситуативного партнерства», по идее, должно свидетельствовать намерение Путина посетить Израиль – по случаю открытия памятника блокадникам.

          Возникает соблазн провести параллель с кризисом в российско-турецких отношениях после того, как турки сбили Су-24. Как известно, Эрдоган принес извинения, после чего контакты Москвы и Анкары, которые в какой-то момент свелись к нулю, начали восстанавливаться.

          Простила ли Россия Израиль, как простила Турцию? Отметим, что с российской стороны каких-либо громких заявлений и бравурных комментариев по поводу радикального улучшения отношений не наблюдается.

          Есть заявление Путина о том, что Россия рассчитывает на сохранение преемственности в российско-израильских отношениях. Сообщается о договоренности лидеров двух стран создать рабочую группу (с участием еще нескольких государств) для обсуждения вывода иностранных войск из Сирии. Но в целом похоже, что Москва оценивает «эпохальный визит» довольно сдержанно.

          В самом деле это первый визит после катастрофы в небе над Латакией в сентябре прошлого года. Напомним, российский борт был сбит ракетой ПВО Сирии. Погибли 15 человек. И, как не без оснований считает наша сторона, по вине пилота израильского F-16. Минобороны России не отказывается от однажды высказанной версии событий: ВВС Израиля не только не сообщили нашим военным о местоположении своих истребителей, но и ввели в заблуждение относительно района нанесения ударов по сирийским объектам. Израиль, как известно, своей вины не признает (формально-то Ил-20 сбили не израильтяне, а сирийцы), и Нетаньяху извиняться по примеру Эрдогана не намерен.

          «Видимо, предвыборное настроение в Израиле диктует Нетаньяху необходимость сделать акценты на положительных результатах

          этого визита», – заметила в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Елена Супонина.

          Добавим, что выборы в Кнессет – парламент Израиля, по итогам которых будет сформировано новое правительство, буквально на носу, 9 апреля. И «Биби Нетаньяху» сможет весьма кстати продемонстрировать: его стараниями Израиль, во-первых, примирился с державой, от которой напрямую зависит разрешение «сирийского вопроса». И, во-вторых, можно создать впечатление, что Израиль «разводит между собой» двух ключевых игроков в Сирии – Россию (с которой можно и нужно договариваться) и Иран (который был и остается врагом номер один еврейского государства). Напомним, что Нетаньяху, собираясь в Москву, говорил именно о намерении обсудить с Путиным иранское присутствие в Сирии. По итогам поездки, для воздействия на израильский электорат, можно заявить о преодолении кризиса. Но так ли это на деле?

          «Конечно, положительные результаты визита есть, – отмечает Супонина. – Но, на мой взгляд, есть и некоторые преувеличения, связанные, например, с заявлениями израильской стороны о том, что вот уже сейчас будет создана рабочая группа между Россией и Израилем якобы по выводу иностранных войск из Сирии. Это выглядит не совсем реально, особенно с учетом опять изменившихся планов США – оставить своих военных на северо-востоке этой страны».

          «Скорее, как это сейчас подтвердил президент Путин, это заготовки на будущее, на тот период, когда в Сирии уже не будет очагов терроризма и необходимость сохранения иностранного присутствия для борьбы с ним отпадет», – полагает эксперт РСМД.

          Да, визит Нетаньяху показал, что Россия и дальше готова активно взаимодействовать с Израилем как с одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке, от которого многое зависит в том же сирийском вопросе. «Согласие президента Путина посетить Иерусалим в честь открытия памятника жертвам блокады Ленинграда также свидетельствует об этом», – отмечает Супонина.

          От себя добавим – возможно, что это взаимодействие начало восстанавливаться уже в октябре 2018 года, когда в Москву прилетела делегация во главе с главкомом ВВС Израиля Амикамом Норкиным. И будет логичным предположить, что сильной картой в игре стало решение Москвы поставить Сирийской Арабской Республике комплексы С-300.

          Вряд ли Израиль публично извинится перед Россией, как это сделал президент Турции (тем более что и вина турецких военных была явной и очевидной) – и вряд ли Россия простит Израиль за произошедшее. Скорее мы наблюдаем последствия работы над ошибками – так, чтобы координация для избежания инцидентов не давала сбоев.

          «Чтобы перевернуть трагическую страницу прошлой осени со сбитым российским самолетом в Сирии, необходимо наладить более тесные контакты между израильскими и российскими военными. Работа в этом направлении уже ведется, но, вероятно, есть необходимость, чтобы израильтяне теснее координировали свои действия в Сирии с Россией», – полагает Супонина.


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