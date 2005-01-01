Почему Россия простила Израиль за сбитый Ил-20?

Израиль преодолел кризис в отношениях с Россией, возникший и углублявшийся после трагического инцидента с Ил-20. Теперь же достигнут перелом к лучшему в отношениях Москвы и Тель-Авива. Такой в кратком пересказе была реакция (довольно бурная, заметим) в израильской прессе после визита в среду Биньямина Нетаньяху в Москву и встречи его с Владимиром Путиным.

О преодолении кризиса объявляют не только израильские аналитики, но и источники в кабинете Нетаньяху. Теперь Израиль будет действовать «в той мере, в которой необходимо, против попыток иранской агрессии, сохраняя механизм деконфликтинга с Россией», заявил этот источник, близкий к центру принятия решений.

О том, что отношения Москвы и Тель-Авива вернулись на прежний уровень «ситуативного партнерства», по идее, должно свидетельствовать намерение Путина посетить Израиль – по случаю открытия памятника блокадникам.

Возникает соблазн провести параллель с кризисом в российско-турецких отношениях после того, как турки сбили Су-24. Как известно, Эрдоган принес извинения, после чего контакты Москвы и Анкары, которые в какой-то момент свелись к нулю, начали восстанавливаться.

Простила ли Россия Израиль, как простила Турцию? Отметим, что с российской стороны каких-либо громких заявлений и бравурных комментариев по поводу радикального улучшения отношений не наблюдается.

Есть заявление Путина о том, что Россия рассчитывает на сохранение преемственности в российско-израильских отношениях. Сообщается о договоренности лидеров двух стран создать рабочую группу (с участием еще нескольких государств) для обсуждения вывода иностранных войск из Сирии. Но в целом похоже, что Москва оценивает «эпохальный визит» довольно сдержанно.

В самом деле это первый визит после катастрофы в небе над Латакией в сентябре прошлого года. Напомним, российский борт был сбит ракетой ПВО Сирии. Погибли 15 человек. И, как не без оснований считает наша сторона, по вине пилота израильского F-16. Минобороны России не отказывается от однажды высказанной версии событий: ВВС Израиля не только не сообщили нашим военным о местоположении своих истребителей, но и ввели в заблуждение относительно района нанесения ударов по сирийским объектам. Израиль, как известно, своей вины не признает (формально-то Ил-20 сбили не израильтяне, а сирийцы), и Нетаньяху извиняться по примеру Эрдогана не намерен.

«Видимо, предвыборное настроение в Израиле диктует Нетаньяху необходимость сделать акценты на положительных результатах

этого визита», – заметила в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Елена Супонина.

Добавим, что выборы в Кнессет – парламент Израиля, по итогам которых будет сформировано новое правительство, буквально на носу, 9 апреля. И «Биби Нетаньяху» сможет весьма кстати продемонстрировать: его стараниями Израиль, во-первых, примирился с державой, от которой напрямую зависит разрешение «сирийского вопроса». И, во-вторых, можно создать впечатление, что Израиль «разводит между собой» двух ключевых игроков в Сирии – Россию (с которой можно и нужно договариваться) и Иран (который был и остается врагом номер один еврейского государства). Напомним, что Нетаньяху, собираясь в Москву, говорил именно о намерении обсудить с Путиным иранское присутствие в Сирии. По итогам поездки, для воздействия на израильский электорат, можно заявить о преодолении кризиса. Но так ли это на деле?

«Конечно, положительные результаты визита есть, – отмечает Супонина. – Но, на мой взгляд, есть и некоторые преувеличения, связанные, например, с заявлениями израильской стороны о том, что вот уже сейчас будет создана рабочая группа между Россией и Израилем якобы по выводу иностранных войск из Сирии. Это выглядит не совсем реально, особенно с учетом опять изменившихся планов США – оставить своих военных на северо-востоке этой страны».

«Скорее, как это сейчас подтвердил президент Путин, это заготовки на будущее, на тот период, когда в Сирии уже не будет очагов терроризма и необходимость сохранения иностранного присутствия для борьбы с ним отпадет», – полагает эксперт РСМД.

Да, визит Нетаньяху показал, что Россия и дальше готова активно взаимодействовать с Израилем как с одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке, от которого многое зависит в том же сирийском вопросе. «Согласие президента Путина посетить Иерусалим в честь открытия памятника жертвам блокады Ленинграда также свидетельствует об этом», – отмечает Супонина.

От себя добавим – возможно, что это взаимодействие начало восстанавливаться уже в октябре 2018 года, когда в Москву прилетела делегация во главе с главкомом ВВС Израиля Амикамом Норкиным. И будет логичным предположить, что сильной картой в игре стало решение Москвы поставить Сирийской Арабской Республике комплексы С-300.

Вряд ли Израиль публично извинится перед Россией, как это сделал президент Турции (тем более что и вина турецких военных была явной и очевидной) – и вряд ли Россия простит Израиль за произошедшее. Скорее мы наблюдаем последствия работы над ошибками – так, чтобы координация для избежания инцидентов не давала сбоев.

«Чтобы перевернуть трагическую страницу прошлой осени со сбитым российским самолетом в Сирии, необходимо наладить более тесные контакты между израильскими и российскими военными. Работа в этом направлении уже ведется, но, вероятно, есть необходимость, чтобы израильтяне теснее координировали свои действия в Сирии с Россией», – полагает Супонина.