Россия пригласила Израиль к обсуждению вывода иностранных сил из Сирии

Высокопоставленный источник в правительстве Израиля утверждает, что по итогам визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Россию Москва и Тель-Авив якобы договорились о создании рабочей группы с участием ряда стран для обсуждения вывода иностранных сил из Сирии.

По словам израильского источника, по итогам визита Нетаньяху в Москву было «решено создать рабочую группу с участием России, Израиля и ряда других стран для проработки вопроса об удалении из Сирии иностранных сил», передает ТАСС.

Напомним, накануне Нетаньяху заявлял, что центральной темой переговоров с президентом России Владимиром Путиным станет присутствие Ирана в Сирии. Ранее сообщалось, что Нетаньяху якобы собирался показать Путину карту иранских позиций в Сирии.