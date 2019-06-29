Жена премьера ОАЭ сбежала с крупной суммой денег

Жена премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в Германию, прихватив с собой крупную сумму денег.

Принцессу Хайю бинт аль-Хусейн не видели на публике с февраля этого года, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Sun.

По данным британского таблоида, она бежала из ОАЭ в Германию, взяв с собой 11-летнюю дочь, семилетнего сына и 31 млн фунтов стерлингов (примерно 39 млн долларов).

Также отмечается, что в ФРГ 45-летняя принцесса попросила убежища и подала документы на развод. Шейх Мохаммед просил власти Берлина вернуть его 45-летнюю супругу и детей, но ему отказали.

В прошлом году сообщалось, что одну из дочерей Аль Мактума – Шамсу бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум – насильно удерживают в Дубае. Однако власти ОАЭ опровергают эту информацию. На сайте организации Human Rights Watch сообщалось, что принцесса пыталась покинуть страну, но была задержана и возвращена.