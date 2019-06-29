Трамп увидел в США источник взглядов Путина на либерализм

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что либеральные идеи изживают себя. Глава Белого предположил, что выводы президента России могут быть основаны в том числе на наблюдениях за американскими городами, которыми управляют либеральные политики.

«Он (Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) видит, что происходит. Думаю, если вы посмотрите на то, что происходит в Лос-Анджелесе, очень грустно на это смотреть, в Сан-Франциско и некоторых других городах, которыми управляют невероятная группа людей с либеральными взглядами», – приводит его слова РИА «Новости».

«Не знаю, о чем они думают, но он действительно видит в происходящем в США то, что, возможно, мешает ему сказать, насколько это (либерализм – прим. ВЗГЛЯД) замечательная вещь», – добавил Трамп.

Американский лидер сказал, что ему самому «очень неловко» наблюдать за тем, что происходит в некоторых американских городах, где политики, «возможно, боятся что-то сделать».

Трамп не исключил, что «в определенный момент, федеральному правительству, возможно, нужно будет вмешаться».

Напомним, в интервью газете Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. В Кремле позднее пояснили, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, однако он не является сторонником ее диктата.

На пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке Путин отметил, что идея либерализма многогранна и в целом привлекательна, но в качестве примера привел ситуации, когда девочкам в некоторых европейских странах стали запрещать посещать школу в юбках в целях безопасности в условиях большого притока мигрантов. По словам российского лидера, в этой концепции появился явный перегиб, либеральная идея начинает поедать саму себя.