Путин разъяснил свой взгляд на либерализм

Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Группы двадцати» в японской Осаке ответил на просьбу разъяснить его слова, прозвучавшие в интервью британской Financial Times, о том, что либеральная идея себя изжила.

Путин отметил, что идея либерализма многогранна и в целом привлекательна, но в качестве примера привел ситуации, когда девочкам в некоторых европейских странах стали запрещать посещать школу в юбках в целях безопасности в условиях большого притока мигрантов. «Ну что это такое? Послушайте, люди живут в своей собственной стране, среди своей культуры. Что это? Почему нужно это доводить до такого состояния?» – риторически спросил российский лидер.

В этой концепции появился явный перегиб, либеральная идея начинает поедать саму себя, заметил президент. «Миллионы людей живут своей жизнью, а те, кто продвигает эти идеи, живут в своей парадигме», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин также признался, что удивлен такой бурной реакции в европейском обществе на его слова о либерализме. «Мне кажется, здесь нет ничего особенного, чего я бы не говорил раньше», – подчеркнул глава российского государства.

Напомним, в интервью газете Financial Times российский лидер заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. В Кремле позднее пояснили, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, однако он не является сторонником ее диктата.

Заявление Путина вызвало бурное обсуждение в Европе. Так, слова российского лидера прокомментировал британский певец и композитор Элтон Джон, пожаловавшись на то, что в российском прокате удалили сцены с целующимися мужчинами из фильма «Рокетмэн».

Путин, отвечая на выпад исполнителя, подчеркнул, что в России отношение к ЛГБТ-сообществу ровное и спокойное, а неприятие вызывают только попытки агрессивного навязывания своей точки зрения и своего образа жизни.

«Сейчас чего только нет. Шесть или пять полов напридумывали. Трансформеры, транс (гендеры)... я даже не понимаю, что это такое. Дай бог здоровья всем! (...) Надо уважать, но нельзя навязывать», – сказал глава государства.