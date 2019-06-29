Путин раскрыл договоренность с Меркель по Украине

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в японской Осаке по итогам саммита «Группы двадцати» рассказал о договоренности по Украине, достигнутой на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в субботу.

Путин сообщил, что во время переговоров с Меркель обсуждалась работа в «нормандском формате». «Договорились, что мы будем этот формат использовать и в дальнейшем», – приводит его слова ТАСС.

Глава государства отметил, что необходимо использовать все имеющиеся инструменты урегулирования внутриукраинского конфликта. «Один из действующий – это «нормандский формат». Надо согласовать сроки, в какой последовательности будем проводить консультации – вдвоем, втроем, потом соберемся в четвертом», – сказал Путин, добавив, что об этом будут договариваться помощники лидеров государств, а также внешнеполитические ведомства.

Ранее в Кремле сообщили о готовящейся встрече министров иностранных дел и министров обороны стран, участвующих в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина).