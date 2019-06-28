В Италии взорвали мост, от обрушения которого погибло более 40 человек

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28 июня, пятница  |  Последнее обновление — 18:48  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Путин пригласил Трампа отпраздновать общую победу

Путин и Трамп перед началом их третьей официальной встречиФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Осаке – и хотя переговоры в Японии стали уже шестым их пересечением за последние два года, по сути, нынешний саммит впервые открывает новые возможности для налаживания российско-американских отношений. Станет ли он действительно рубежным? Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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«Невиданная жара» усилила споры по поводу «глобального потепления»

Страшная жара затронула в первую очередь ФранциюФото: Charles Platiau/Reuters
В пятницу европейские страны переживают самую страшную жару за последнее время. Местные СМИ активно спекулируют на данную тему и рассуждают о причинах «глобального потепления». Однако действительно ли погода преподносит сюрпризы – и что думают о климатических коллизиях ученые с другой точкой зрения? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Зеленский теряет электорат из-за неопределенности по Донбассу

Андрей Манчук, политолог
Освобождение украинских пленных из ЛДНР – важнейший шаг к прекращению войны на Донбассе. Однако политические расклады на Украине таковы, что президенту Зеленскому мир невыгоден. Во всяком случае, пока. Подробности...

Как нас обманывают «дружбой народов»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев

Зачем нам столько бюджетных мест в вузах?

Сергей Мардан, публицист
Государство должно финансировать то образование, которое обеспечивает реальную экономическую и технологическую безопасность страны и развитие перспективных отраслей экономики. А остальные пусть учатся за деньги. Подробности...
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            В Италии взорвали мост, от обрушения которого погибло более 40 человек

            28 июня 2019, 18:38

            Текст: Анастасия Воробьева

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            В итальянском городе Генуа взорвали автомобильный мост Моранди, от частичного обрушения которого в августе 2018 года погибли более 40 человек.

            По данным местного телеканала Rai News 24 саперы подорвали две главные опоры моста, передает ТАСС.

            Отмечается, что накануне из аварийной зоны были эвакуированы около 3,5 тыс. человек. Однако перед подрывом конструкций выяснилось, что один из жителей все-таки остался в своем доме. В итоге операция была отложена на 40 минут пока пожилой человек не покинул свое жилище.

            За взрывом моста наблюдали прибывшие в Геную итальянские политики: вице-премьеры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, мэр города Марко Буччи и губернатор Лигурии Джованни Тоти.

            Сальвини отметил, что подрыв опор моста – это «уникальный в мировой практике случай инженерного вмешательства», так как снос остатков конструкции проходит в населенном районе.

            Планируется, что к началу 2020 года на месте старого моста будет возведен новый.

            Напомним, 14 августа 2018 года в районе итальянского города Генуя на автостраде рухнул мост, обломки которого упали на расположенные внизу постройки.

            В результате погибли 43 человека. Прокурор Генуи называл причиной трагедии человеческую ошибку.


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