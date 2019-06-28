В Италии взорвали мост, от обрушения которого погибло более 40 человек

В итальянском городе Генуа взорвали автомобильный мост Моранди, от частичного обрушения которого в августе 2018 года погибли более 40 человек.

По данным местного телеканала Rai News 24 саперы подорвали две главные опоры моста, передает ТАСС.

Отмечается, что накануне из аварийной зоны были эвакуированы около 3,5 тыс. человек. Однако перед подрывом конструкций выяснилось, что один из жителей все-таки остался в своем доме. В итоге операция была отложена на 40 минут пока пожилой человек не покинул свое жилище.

VIDEO: The two remaining towers of the #Morandi motorway bridge in the Italian city of Genoa that collapsed nearly a year go killing 43 people have been demolished pic.twitter.com/uCjtFo9eIQ — AFP news agency (@AFP) 28 июня 2019 г.

За взрывом моста наблюдали прибывшие в Геную итальянские политики: вице-премьеры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо, мэр города Марко Буччи и губернатор Лигурии Джованни Тоти.

Сальвини отметил, что подрыв опор моста – это «уникальный в мировой практике случай инженерного вмешательства», так как снос остатков конструкции проходит в населенном районе.

Планируется, что к началу 2020 года на месте старого моста будет возведен новый.

Напомним, 14 августа 2018 года в районе итальянского города Генуя на автостраде рухнул мост, обломки которого упали на расположенные внизу постройки.

В результате погибли 43 человека. Прокурор Генуи называл причиной трагедии человеческую ошибку.