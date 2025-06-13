Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.4 комментария
Посольство Израиля сообщило о закрытии дипмиссий по всему миру
Израильские консульства и посольства временно остановили деятельность во множестве стран, не уточнив сроки возобновления своей работы.
Дипломатические представительства Израиля по всему миру временно закрылись, сообщил сайт посольства Израиля в Москве, передает РИА «Новости».
В заявлении говорится, что «представительства Израиля по всему миру будут закрыты, а консульские услуги предоставляться не будут». Аналогичные сообщения опубликованы на страницах израильских посольств в других странах. Точные сроки возобновления работы дипмиссий в сообщениях не уточняются.
Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории.