Посольство Израиля сообщило о закрытии дипмиссий по всему миру

После удара Израиля по Ирану погибли главком КСИР и начальник генштаба

Tasnim: Главком КСИР Салами и командир главным штабом Рашид погибли в Иране

Tекст: Ирма Каплан

«Сегодня, в пятницу, на рассвете сионистский режим атаковал Тегеран и некоторые районы страны. Во время этого нападения принял мученическую смерть генерал-майор Хоссейн Салами, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), – сказано в сообщении агентства.

Там добавили, что генерал-майор Голам Али Рашид, командующий центральным штабом, и его сын также погибли во время атаки Израиля на Тегеран. Это же подтвердил Telegram-канал КСИР.

По данным агентства Reuters, израильские удары по Ирану, вероятно, убили членов иранского генерального штаба, включая начальника генштаба и нескольких ведущих ученых-атомщиков, заявил представитель израильского министерства обороны.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, иранский телеканал сообщил о двух погибших после атаки Израиля на Тегеран. Также было подтверждено, что некоторые объекты в Натанзе были атакованы израильскими ВВС.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

Администрация американского президента Трампа сообщила израильскому правительству, что США не будут напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по ядерным объектам Ирана.



