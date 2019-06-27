Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Футболист петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин, отбывающий наказание за драку, обратился к болельщикам из СИЗО.

«Я, Александр Кокорин, обращаюсь ко всем болельщикам и людям, которые на протяжении всего этого времени поддерживали меня и ребят в этой непростой жизненной ситуации. Спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей», – цитирует письмо Кокорина болельщикам РИА «Новости».

«В жизни бывает все. Каждый может ошибиться, но главное – это сделать правильные выводы и не сдаваться», – написал футболист.

Он также уточнил, что продолжает тренироваться, «несмотря на заболевание». Кокорин отдельно поблагодарил ФК «Зенит» за врачей и отношение к нему.

Напомним, в мае Пресненский суд Москвы за две драки в центре Москвы приговорил футболистов Александра Кокорина и его брата Кирилла, Павла Мамаева, детского тренера Александра Протасовицкого к реальным срокам заключения.

13 июня Мосгорсуд оставил сроки наказания футболистам Мамаеву и Кокорину без изменения.

Также сообщалось, что Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом Кириллом.

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