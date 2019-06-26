Кокорину разрешили отбывать наказание вместе с братом

Футболисту Александру Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом Кириллом, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Потяева пояснила, что документы для перевода Кокорина в другую колонию уже готовы, но на данный момент не ясно, куда именно и когда отправят футболиста.

«Сейчас прошли судебные разбирательства, он в спокойном состоянии ждет продолжения, ему осталось пять месяцев провести, поэтому он уже находится в спокойном состоянии... Одновременно нас сегодня заверили, что прошение Александра об отбывании наказания в одной колонии с его братом Кириллом будет удовлетворено», – цитирует Потяеву РИА «Новости».

Ранее начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз сообщал что футболисты Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы в колонию одного из ближайших к Москве регионов.

13 июня Мосгорсуд оставил сроки наказания футболистам Мамаеву и Кокорину без изменения.

В мае Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина, его брата Кирилла, Мамаева и детского тренера Протасовицкого к реальным срокам заключения.

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