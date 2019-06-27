«Воскресшего Цапка» задержали в Сочи

В Краснодарском крае задержан вор, который внешне похож на главу кущевской ОПГ Сергея Цапка, сообщила региональная прокуратура.

«Находящийся в федеральном розыске 32-летний Виталий Никифоров задержан 27 июня на территории Адлерского района Сочи», – рассказали в прокуратуре, передает РИА «Новости».

В отношении подозреваемого расследуется несколько уголовных дел, включая четыре кражи, и хищение мобильного телефона из автомобиля. Подозреваемый находился в розыске с апреля 2019 года.

«В Кореновском районом суде с участием представителя прокуратуры будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Ход предварительного расследования поставлен прокуратурой на контроль», – отметили в надзорном ведомстве.

Напомним, жители Краснодарского края написали обращение прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой установить личность мужчины на снимке с места аварии, которая произошла 4 июня. Сообщалось, что на фотографиях можно увидеть человека, который похож на главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка, умершего в 2014 году в СИЗО в результате инсульта.

Позднее стало известно, что похожий на Цапка мужчина оказался вором в федеральном розыске Никифоровым Виталием.