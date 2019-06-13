Стала известна личность «воскресшего» Цапка

Человек, в котором на снимках после ДТП разглядели лидера кущевской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

«Оказался им некий Никифоров Виталий Витальевич, уроженец Бишкека. Находится в федеральном розыске за кражу. В Выселках его объявили в федеральный розыск. Это относительно недалеко от Краснодара», – сообщили РИА «Новости» в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что жители Краснодарского края написали обращение прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой установить личность мужчины на снимке с места аварии, которая произошла 4 июня. Якобы на фотографиях можно увидеть человека, который похож на главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка, умершего в 2014 году в СИЗО в результате инсульта.

Адвокат преступной банды Цапка также допустил возможное «воскрешение».

Напомним, Сергей Цапок и члены его банды обвинялись в организации массового убийства 12 человек в станице Кущевской, совершенного в 2010 году. Он умер в 2014 году в СИЗО в результате инсульта.