Прокуратура отреагировала на сообщения о «воскресшем» Цапке

В прокуратуры Сочи и Краснодарского края не поступали обращения с просьбой установить личность человека с места ДТП, в котором СМИ разглядели лидера Кущевской банды Сергея Цапка, скончавшегося в тюрьме пять лет назад.

Пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края заявила РИА «Новости», что не получала обращений. В региональных управлениях ФСИН, МВД и СК отказались комментировать информацию о «воскресшем» Цапке.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что жители Краснодарского края написали обращение прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой установить личность мужчины на снимке с места аварии, которая произошла 4 июня.

Они утверждают, что на фотографиях с места происшествия можно увидеть человека, который похож на главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка. Он умер в 2014 году в СИЗО в результате инсульта. Однако после появления кадров возникли опасения, что его смерть могла быть инсценирована.

При этом адвокат преступной банды Цапка Умалат Сайгитов допускает возможное «воскрешение», передает телеканал «360».

«Причины смерти, которые были объявлены, были нелепыми. Странным было также то, что это произошло сразу после вердикта, хотя сценарий с его воскрешением вполне правдоподобный. У него были большие возможности финансовые, а в Краснодаре уровень коррупции зашкаливает», – заявил адвокат.

По его словам, такие «сценарии» довольно часто встречаются и «кому-то нужно оживить эту историю, оживить Цапка».

Адвокат стороны потерпевших Максим Кошелев подтвердил, что два мужчины похожи, но для доказательства нужно провести проверку.

Сергей Цапок и члены его банды обвинялись в организации массового убийства 12 человек в станице Кущевской, совершенного в 2010 году.