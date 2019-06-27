На Украине заявили о причастности к реформам Петра I

Украинский историк Виктор Брехуненко усомнился в значимости преобразований, осуществленных Петром I, и заявил, что проведенные первым российским императором реформы якобы были инициированы выходцами с Украины.

С такими утверждениями Брехуненко выступил на конференции, посвященной 310-летию Полтавской битвы, организованной украинским Институтом национальной памяти.

«Все реформы Петра I скопированы с голландского образца. И не знал, где брать эти образцы, этот великий гений, для реформирования. И это делалось украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями, и немцами, которых массово Петр I привлекал к этому всему», – приводит его слова РИА «Новости».

Пытаясь «подтвердить» эти тезисы, украинский историк рассказал, что дочь Петра не смогла выйти замуж за французского короля. По его мнению, это свидетельствует о том, что европейцы не видели в Петре I «какого-то гения».

Брехуненко является заведующим отделом археографии киевского Института археографии и источниковедения Национальной академии наук Украины.

В годы царствования Петр I провел крупные реформы, направленные на преодоление отставания России от западных стран. Преобразования коснулись всех сфер общественной жизни и привели к росту производительных сил страны, поощрялось развитие отечественных мануфактур, путей сообщения, внутренней и внешней торговли.

Напомним, Киев занимается переписыванием истории с опорой на украинский национализм. Украинские власти уже пытались приписать себе русскую княжну Анну, дочь Ярослава Мудрого, русского художника Ивана Айвазовского, а философам Древней Греции – украиноязычие. Также Украина возложила на Советский Союз, частью которого была, ответственность за развязывание Второй Мировой войны.

На Украине заявляли, что Россия якобы «украла» у Киева название «Русь», а россиян правильнее называть «московитами».

Эти заявления направлены на разработку определенного национального мифа, частью которого является героизация пособников нацистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.