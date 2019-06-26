Путин поручил утвердить стратегию развития электронной промышленности

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить межотраслевую стратегию развития электронной промышленности, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам пресс-службы, это поручение глава государства выдал после проверки исполнения законодательства и его решений, которые направлены на развитие электронной промышленности и электронной компонентной базы, пишет ТАСС.

«Правительству Российской Федерации в целях реализации национальных проектов утвердить межотраслевую стратегию развития электронной промышленности, а также план мероприятий по ее реализации», – говорится в поручении.