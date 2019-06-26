VPN-сервисы отказались блокировать доступ к запрещенным сайтам

Девять VPN-сервисов, получивших требования Роскомнадзора подключиться к реестру запрещенных сайтов, отказались их выполнять, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Время подходит, законы не предписывают Роскомнадзору конкретных сроков реагирования. <...> Для нас уже понятно, что девять VPN-сервисов выполнять требования закона [по присоединению к ФГИС] не будут», – цитирует Жарова ТАСС.

По его словам, далее по закону предполагается VPN-заблокировать сервисы. Кроме того, Жаров подчеркнул, что ждет в окончательной редакции закон, который будет накладывать крупные штрафы за неприсоединение VPN-сервисов к ФГИС.

В марте Роскомнадзор направил требования о необходимости подключения к государственной информационной системе владельцам 10 VPN-сервисов для фильтрации трафика. На это им дали 30 дней, однако сервисы отказались подключаться к реестру.

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев заверил, российские власти не будут регулировать интернет так, как это делается в Китае.