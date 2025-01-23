Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.15 комментариев
Захарова рассказала о растерянности ЕС перед Трампом
Захарова: Милитаризм Каллас отразил растерянность ЕС перед Трампом
Милитаристская риторика главы дипслужбы ЕС Каи Каллас демонстрирует смятение Брюсселя в условиях прихода американской администрации Дональда Трампа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Высказывания Каллас демонстрируют растерянность Брюсселя перед новыми политическими реалиями в Вашингтоне, связанными с приходом Трампа, сказала Захарова, передает ТАСС.
«Очевидно, что милитаристская риторика Каллас в значительной степени отражает растерянность Брюсселя и большинства стран – членов ЕС перед лицом новой администрации в Вашингтоне и их страх остаться главным спонсором режима [Владимира] Зеленского», – сказала она.
Такая риторика ЕС может привести к укреплению напряженности в регионе и дальнейшему ухудшению дипломатических отношений.
Ранее Каллас сообщила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление. Она отметила, что в отношениях с Россией считает себя «реалистом».