Журналистка пообещала раскрыть тайну Брижит Макрон

Кэндис Оуэнс заявила о публикации доказательств, что Брижит Макрон родилась мужчиной

Tекст: Максим Попов

Как утверждает Оуэнс, она располагает доказательствами того, что Брижит Макрон не существует. Она планирует обнародовать эти сведения 30 января, что, по ее мнению, вызовет большой резонанс, сообщает РИА «Новости».

Оуэнс рассказала, что после того как она начала собирать информацию о Брижит Макрон, ее стали преследовать адвокаты семьи президента Франции. Она подчеркнула, что в США, в отличие от Европы, существует свобода слова, поэтому французские адвокаты не смогут заставить ее замолчать.

До этого Оуэнс рассказала о своем расследовании изданию Tribune, объяснив, что в середине ноября она связалась с журналистом, который утверждал, что у него есть доказательства, подтверждающие эту теорию. Далее она описала свою поездку в Европу в декабре, где она провела более двух часов, беседуя с журналистом и изучая доказательства. По словам Оуэнс, всего через десять дней после первого контакта она получила угрозу от Макронов. «Мы считаем, что это письмо было отправлено, чтобы запугать нас и в конечном итоге помешать публикации статьи, премьера которой запланирована на 30 января», – заявила она.

Ранее суд Парижа оштрафовал двух женщин, которые распространяли слухи о том, что супруга президента Франции Брижит Макрон родилась мужчиной. Их обязали выплатить 8 тыс. евро в качестве компенсации Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди Франции) и 5 тыс. евро ее брату Жану-Мишелю Тронье.



