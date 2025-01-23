Израильские военные открыли предупредительный огонь в секторе Газа

Израиль допустил предупредительный огонь в Газе для устранения беспорядков

Tекст: Максим Попов

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о нескольких инцидентах с открытием предупредительного огня в секторе Газа, передает ТАСС. Согласно заявлению, израильские войска предприняли меры в ответ на угрозы, которые, по их мнению, не нарушают соглашение о перемирии.

Сообщается, что в течение дня израильские военные заметили подозрительных лиц в нескольких районах сектора Газа и открыли огонь, заставив их отступить. В южной части анклава было также зафиксировано подозрительное движение группы вооруженных людей, что привело к предупредительным выстрелам израильских солдат.

Пресс-служба также отметила инцидент в районе города Рафах, где израильские войска обнаружили вооруженного мужчину, представлявшего угрозу. В ответ на это военные открыли огонь, чтобы устранить опасность.

Напомним, 17 января представители Израиля, ХАМАС, США и Катара достигли соглашения о перемирии в секторе Газа, официально подписав документ. Накануне йеменские хуситы заявили о готовности возобновить удары по Израилю в случае нарушения перемирия в Газе.