Иран пообещал беспрецедентный ответ США за попытку захвата острова Харк
В случае попытки США установить контроль над островом Харк в Персидском заливе, иранские союзники готовы дестабилизировать обстановку в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, сообщило агентство Tasnim.
Источник Tasnim заявил, что США получат беспрецедентный ответ в случае попытки военного захвата острова Харк в Персидском заливе. В качестве одной из возможных мер собеседник агентства назвал создание опасной ситуации в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море, что может затронуть американские интересы в регионе, передает ТАСС.
По словам источника, в случае эскалации ситуация для американских военных в регионе существенно осложнится, и ось сопротивления может задействовать дополнительные меры.
К неформальному альянсу «ось сопротивления» относятся враждебные Израилю группировки, поддерживаемые Ираном, включая йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы), которое уже атаковало суда в Красном море.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой создания «Исламского совета» для обеспечения региональной безопасности.
Представитель иранского Генштаба Абольфазль Шекарчи пригрозил превратить нефтяные объекты Ближнего Востока в «горы пепла» при атаке на остров Харк.
Глава Минэнерго США Крис Райт опроверг информацию об ударах по энергетической инфраструктуре Ирана.