МВД поддержало возврат курилок в аэропорты

Начальник управления на транспорте МВД по ЦФО Олег Калинкин заявил, что в ведомстве не видят препятствий к возврату в аэропорты курительных комнат.

«Мы понимаем, что аэропорты очень большие и гражданам нужно выходить на длинные расстояния, это не всегда удобно. Я поддерживаю наличие таких мест (курилок)», – передает РИА «Новости» слова Калинкина.



Он отметил, что с начала года за курение в неположенных местах было возбуждено более 20 тыс. административных дел.

Напомним, ноябре 2017 года депутат Госдумы Сергей Боярский внес законопроект о создании специально выделенных изолированных помещений для курения в аэропортах. В мае комитет Госдумы по охране здоровья направил его на доработку.

Законопроект поддерживает Минтранспорта, так как запрет не привел к желаемым результатам.