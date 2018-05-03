Законопроект о зонах для курения в аэропортах решено доработать

Комитет Госдумы по охране здоровья направил на доработку законопроект о создании зон для курения в аэропортах, заявил зампред комитета Леонид Огуль.

«Комитет (по охране здоровья) его рассмотрел, но должен сказать, что он (законопроект) отправлен на доработку. Мы его не отклонили, а отправили на доработку. Я могу сказать, что большинство за то, чтобы, конечно, такие места для курильщиков в аэропортах и местах большого скопления людей были», – передает РИА «Новости» слова Огуля.

Соответствующий законопроект еще в ноябре 2017 года внес депутат Госдумы Сергей Боярский; документ предполагает возможность курения в специально выделенных изолированных помещениях. Но комитет Госдумы по охране здоровья в феврале вернул законопроект на доработку. В марте документ был включен в примерную программу весенней сессии с планом рассмотрения в мае.

Напомним, российские аэропорты в преддверии чемпионата мира по футболу заговорили о возвращении мест для курения в зоны после досмотра; инициативу уже поддержал Минтранс.