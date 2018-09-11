Минтранс поддержал создание курилок в аэропортах

Министерство транспорта выступает за создание специальных помещений для курения в так называемых чистых зонах аэропортов, говорится в ответе первого замглавы ведомства Иннокентия Алафинова на запрос автора соответствующего законопроекта, депутата Госдумы Сергея Боярского.

В качестве аргумента своей позиции в ведомстве приводят данные соцопросов ВЦИОМ, согласно которым «среди пассажиров крупнейших российских аэропортов 37% опрошенных лично сталкивались с нарушителями запрета на курение в помещениях аэропортов, а 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах».

В Минтрансе признали, что административный запрет курения на территории аэропортов не привел к желаемым результатам и ухудшил положение некурящих граждан, передает ТАСС.

Коме того, в министерстве предполагают, что создание комнат для курящих улучшит положение российский аэропортов.

«Учитывая изложенное, Минтранс России поддерживает необходимость оборудования специально оснащенных выделенных изолированных помещений в «чистых» зонах аэропортов», – сказано в документе.

В мае сообщалось, что в комитете Госдумы по охране здоровья решили доработать законопроект о создании зон курения в аэропортах.