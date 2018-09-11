Минтранс поддержал создание курилок в аэропортах

Взгляд
11 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 08:48  |  vz.ru
Разделы

Как вернуть население на Дальний Восток

Люди продолжают уезжать с Дальнего ВостокаФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Владимир Путин потребовал решить главную проблему Дальнего Востока – продолжающийся отток населения. За последние 25 лет регион покинули миллионы людей. Почему население убегает с Дальнего Востока и с помощью каких мер можно было бы обратить эту тенденцию вспять? Подробности...
Перейти а раздел…

История вынесла Пиночету и «Гайдарочубайсу» похожие приговоры

Жертвы Пиночета бесспорны, а вот экономические достижения сомнительны. То же и с "молодыми экономистами" эпохи Гайдара и ЧубайсаФото: Global Look Press
После 2001 года дата 11 сентября стала ассоциироваться с терактом в США, в результате которого погибли чуть менее 3 тысяч человек. Но 45 лет назад в этот же день произошло событие, по итогам которого только по официальным данным погибло более 3 тысяч человек, а по неофициальным – порядка 30 тысяч. Еще недавно российские либералы на это событие буквально молились. Подробности...
Перейти а раздел…

Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
Перейти а раздел…

«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Стол, свинья и современное искусство

Антон Крылов, журналист
Заставлять известную актрису залезать на стол в библиотеке – позорно. Но еще позорнее не суметь придумать ничего нового, повторяя даже не Рианну, а булгаковский фельетон столетней давности. Подробности...

Почему дети Навального выбирают Путина?

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
По-человечески, по-отцовски Алексея очень жаль. Бунтует дочь, не признает отцовского авторитета и ценностей. Трагедия отцов и детей не щадит даже самых прогрессивных. Вот и Навального раздавила. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Антипрививочники против Екатерины II

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Новому Просвещению предстоит научить нас ориентироваться в море информации и находить в нем верный путь. Сделать это так же непросто, как приучить людей мыть руки – и так же необходимо. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Почему Порошенко стал летать эконом-классом?

    Порошенко провоцирует новыми названиями частей ВСУ

    Иосиф Кобзон: Меня можно отправить в могилу, но не вычеркнуть из биографии страны

      Перейти а раздел…

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
      Подробности...

      Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей

      Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан Боширов
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Задержанные в США за крупную аферу россияне частично признали вину
          Путин дал старт строительству первого мегатанкера на заводе «Звезда»Россия позвала Китай восстанавливать СириюИталия указала на историческую возможность Европы поладить с РоссиейНачались крупнейшие военные учения в современной истории России
          Названы сроки перерегистрации «Русала» в российском офшореЭрдоган обвинил Дамаск в подготовке массированного наступления на ИдлибНа Украине найден мертвым иностранный военный инструкторНазваны сроки создания российского ударного стелс-беспилотника «Скат»
          Южная Корея призвала ускорить соединение своих железных дорог с ТранссибомБелорусский боец из США устроил скандал на российском ТВАналитики предупредили об угрозе «адских санкций» против России для третьих странКазахстан, Таджикистан и Узбекистан направят военных в США

          Главная тема


          История вынесла Пиночету и «Гайдарочубайсу» похожие приговоры

          раскол православия


          Госдеп озаботился «продвижением религиозной свободы» на Украине

          война на Украине


          В Донецке сняли на видео «крайне нетипичные маневры»

          «офицеры ГРУ»


          В нападении на Скрипалей обвинили «Чистильщиков»

          вести с орбиты


          Космонавт показал, где обнаружили отверстие на МКС

          «ничего не добьется»


          Стало известно, как Тутберидзе отправила Медведеву «рожать детей»

          Президент Украины


          Порошенко заявил о «перехвате» данных российских военных спутников

          Северо-Крымский канал


          Киев выдвинул условие возвращения воды Крыму

          лучший бомбардир


          Российской звезде ЧМ-2018 грозит многолетняя дисквалификация

          актуальный юбилей


          Дмитрий Дробницкий: Через 10 лет после мирового кризиса экономикой рулят все те же шарлатаны

          украинская автокефалия


          Сергей Худиев: Православный мир стоит на грани раскола

          высшее образование


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Зачем серость обучает и дипломирует серость

          на ваш взгляд


          Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию?

          Минтранс поддержал создание курилок в аэропортах

          11 сентября 2018, 08:18

          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати

          Министерство транспорта выступает за создание специальных помещений для курения в так называемых чистых зонах аэропортов, говорится в ответе первого замглавы ведомства Иннокентия Алафинова на запрос автора соответствующего законопроекта, депутата Госдумы Сергея Боярского.

          В качестве аргумента своей позиции в ведомстве приводят данные соцопросов ВЦИОМ, согласно которым «среди пассажиров крупнейших российских аэропортов 37% опрошенных лично сталкивались с нарушителями запрета на курение в помещениях аэропортов, а 33% россиян не соблюдают запрет на курение в общественных местах».

          В Минтрансе признали, что административный запрет курения на территории аэропортов не привел к желаемым результатам и ухудшил положение некурящих граждан, передает ТАСС.

          Коме того, в министерстве предполагают, что создание комнат для курящих улучшит положение российский аэропортов.

          «Учитывая изложенное, Минтранс России поддерживает необходимость оборудования специально оснащенных выделенных изолированных помещений в «чистых» зонах аэропортов», – сказано в документе.

          В мае сообщалось, что в комитете Госдумы по охране здоровья решили доработать законопроект о создании зон курения в аэропортах.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............