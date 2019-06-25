Медведчук заявил о снятии Россией части санкций с Украины

Председатель исполкома «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия сняла часть санкций с Украины после переговоров с представителями партии.

Медведчук сообщил, что 24 июня президент России Владимир Путин изменил в нормы указа о контрсанкциях от августа 2014 года и октября 2018 года, передает «Интерфакс».

По его словам, в подписанном документе разрешаются транзитные перевозки через Россию товаров из Украины, запрещенных к ввозу. Он добавил, что обсуждал этот вопрос во время визита в Москву в марте 2019 года.

в марте Медведчук и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко провели в Москве встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, на которой стороны обсудили транзит газа через Украину. На встрече Медведев заявил, что не видит от действующей украинской власти серьезных шагов по вопросам в газовой сфере.