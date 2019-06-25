Чехия не нашла грязную нефть в своей ветке «Дружбы»

Чехия провела новые тесты в южной ветке нефтепровода «Дружба», которые не выявили загрязнение сырья.

Об этом сообщает ТАСС.

20 июня сообщалось, что в Белоруссии вновь появилась «грязная» нефть. На следующий день «Балнефтехим» приступил к ее замещению очищенным сырьем.

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. После этого Белоруссия приостанавливала прием нефти из России. Польша также остановила поставки нефти по «Дружбе», они были возобновлены 9 июня. В настоящее время Белоруссия усиленно контролирует качество нефти из России.