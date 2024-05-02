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    Игорь Перминов Игорь Перминов Почему болгар не любят в Евросоюзе

    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Немецкая философия подтверждает русскую правоту

    Российская политика является политикой кантианских моральных принципов. В то время как Запад, породивший Канта, эти принципы предал.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Поучительная история 1 мая

    На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.

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    2 мая 2024, 18:37 • Новости дня

    Путин наградил Гладкова орденом Мужества

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков награжден орденом Мужества, приказ об этом подписал президент Владимир Путин.

    Гладков награжден орденом «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», говорится в указе, передает РИА «Новости».

    Ранее глава государства наградил военкора «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно. Еремин погиб в результате атаки украинского дрона около поселка Приютное.

    2 мая 2024, 00:13 • Новости дня
    Медведчук назвал организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Медведчук назвал организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, разработанной киевским режимом во главе с занимающим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым.

    «Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота», – сказал Медведчук в интервью ТАСС.

    По его словам, в обсуждении принимали участие тогдашние глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий.

    Кроме того, к консультациям по операции привлекли главу Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского.

    Медведчук сообщил, что доставку исполнителей на место обеспечивали Аваков, Парубий, Коломойский и его подручный Игор Палица, который руководил акцией на месте. По его словам, за проведение акции 6 мая 2014 года Палица был назначен губернатором Одесской области.

    Медведчук подчеркнул, что все они понесут неотвратимое наказание.

    Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что события 2 мая 2014 года в Одессе официально считаются на Украине трагическим стечением обстоятельств, на деле же это было целенаправленной операцией.

    По его словам, это доказывает датированное концом апреля 2014 года письмо от тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко Александру Турчинову, который в то время был исполняющим обязанности президента Украины, в котором были перечислены предложения по подавлению акций противников майдана на юге и востоке Украины, в том числе путем проведения масштабных военных операций с привлечением армии.

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    2 мая 2024, 13:17 • Новости дня
    В Москве и Петербурге почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов

    Память погибших в Одесском доме профсоюзов на 10-летие трагедии почтили несколько тысяч активистов в Москве и Петербурге, в акции участвовали активисты «Молодежной Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты».

    В Москве 1,5 тыс. активистов вышли к посольству Украины с плакатами и портретами погибших, сообщается на сайте «Единой России».

    «Сегодня – 10 лет со дня трагических событий в Одессе. Десятки простых людей были бесчеловечно убиты нацистами или сгорели заживо. Этому нет никакого оправдания. Сегодня фашистский режим пытается переписать историю: сносит памятники, переименовывает улицы, запрещает русский язык и нашу культуру. Это и есть нацизм, с которым ведут борьбу наши солдаты на передовой. Боль от трагедии десятилетней давности не утихнет никогда. Преступники обязательно будут наказаны», – сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

    В Петербурге памятная акция стартовала с Одесской улицы. Молодогвардейцы с плакатами прошли до здания генконсульства Украины.

    «Трагедия в Одесском доме профсоюзов оставила след на каждом из нас. От рук нацистов в горящем здании погибли 48 ни в чем не повинных людей. По тем, кто пытался выбраться из горящего здания, вели стрельбу и не подпускали к ним медработников. Это преступление не должно оставаться безнаказанным», – отметил руководитель центрального штаба МГЕР, участник СВО, кавалер Ордена Мужества Александр Амелин.

    Напомним, 2 мая 2024 года исполнилось десять лет со дня трагедии в Одессе. По официальным данным, в тот день погибли 48 человек.

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    2 мая 2024, 04:16 • Новости дня
    Кулеба раскрыл масштаб разрушений энергосистемы Украины

    Дмитрий Кулеба заявил о разрушении более половины энергосистемы Украины

    Кулеба раскрыл масштаб разрушений энергосистемы Украины
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры страны.

    «Более половины энергетической системы  повреждено», – приводит ТАСС слова Кулебы из интервью журналу Foreign Policy.

    Отмечается, что в последние недели Украина испытывает дефицит электроэнергии из-за повреждений объектов генерации и передачи.

    При этом энергосистема регулярно привлекает аварийную помощь из-за рубежа и увеличивает объемы импорта.

    Жителей страны просят не включать энергоемкие приборы в часы пиковых нагрузок утром и вечером.

    Ранее на Украине пожаловались на отсутствие оборудования для стабилизации энергоснабжения.

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что графики отключения электричества в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы, а для стабилизации ситуации нужно оборудование, которого в стране нет.

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    2 мая 2024, 10:35 • Новости дня
    Финский Fortum захотел отсудить у России миллиарды евро

    Финский концерн Fortum захотел отсудить у России несколько миллиардов евро

    Финский Fortum захотел отсудить у России миллиарды евро
    @ KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава финского энергоконцерна Fortum Маркус Раурамо заявил, что компания рассчитывает получить компенсацию в несколько миллиардов евро за утраченные в России активы в рамках арбитражного процесса против РФ.

    Раурамо заявил, что разбирательство открыто на основании шведского и голландского договоров о защите инвестиций, передает ТАСС со ссылкой на газету Kauppalehti.

    Российская сторона, по его словам, действовала в соответствии с процессом и назначила людей, которые будут заниматься этим вопросом.

    Напомним, разбирательство было начато в конце февраля.

    В мае Fortum приступил к списанию российских активов после передачи акций российской «дочки» под временное управление Росимуществом и оценил убыток от российских проектов в 2 млрд евро.

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    1 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    РАПИ предупредила о скорой катастрофе в экономике Прибалтики

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прибалтика не способна вынести повышение военных расходов и ухудшение отношений с российской стороной, заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.

    После 2022 года экономическая ситуация в этом регионе стала хуже, ранее у Прибалтики был вариант договориться с Москвой, сказать, что «погорячились», ограничивая торговлю, русскоязычное население, РПЦ, сказал Межевич в интервью Baltnews.

    Но вместо этого страны выбрали противоположную стратегию «закручивания гаек». Теперь им приходится сокращать социальные расходы и наращивать военные. Прибалтика не может существовать, сбывая свою продукцию лишь на внутренний рынок.

    «И рано или поздно этот кризис перейдет в катастрофу», – заключил эксперт.

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    1 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    Госдеп назвал цель новых санкций против России

    Госдеп США: Санкции в отношении России направлены против «Арктик СПГ – 2»

    Госдеп назвал цель новых санкций против России
    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Очередные американские санкции против России должны подорвать российское производство энергии, в частности проект «Арктик СПГ – 2», заявил госдепартамент США.

    Администрация США продолжит вносить в списки организации, участвующие в развитии производства и экспорта энергоресурсов России, заявили в госдепе, передает ТАСС.

    Раздел пояснительного документа, где идет об этом речь, называется «Подрыв будущего производства энергии, металлов и горнодобывающей промышленности».

    США намерены ограничить производственные и экспортные возможности «Арктик СПГ – 2» и поддержку проекта третьими сторонами. Прежние ограничения уже затруднили производство энергии в рамках проекта и значительно увеличили его стоимость.

    Между тем в минфин США сообщил о введении санкций против компаний из Азербайджана, Бельгии, КНР, ОАЭ, Словакии и Турции за помощь в обходе антироссийских санкций.

    Санкции распространили на зарегистрированную в Брюсселе финансово-инвестиционную группу GIF SA, а также на трех физлиц, проживающих там – Романа, Руслана и Виктора Лабиных.

    Санкции также введены против словацкой Carovilli Trading Sro из Братиславы и азербайджанской Lahic Energy Mahdud Masuliyyatli Camiyyati.

    Соединенные Штаты сообщили о введении очередных антироссийских рестрикций, они вводятся против физических лиц и организаций, обновленный список обнародовал американский минфин.

    Ранее в среду США объявили о введении очередных антироссийских рестрикций.

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    2 мая 2024, 08:50 • Новости дня
    В России заявили об «отвратительных» встречах МВФ и Всемирного банка

    Директор от России в МВФ Можин назвал отвратительными встречи МВФ и Всемирного банка весной

    В России заявили об «отвратительных» встречах МВФ и Всемирного банка
    @ Thomas Trutschel/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Столь отвратительных весенних встреч между министерством Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирным банком, как в этом году, раньше не было, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

    По его словам, российской делегации не поставили даже кресла за столом на пленарном заседании МВФК, объяснив это отсутствием руководителей высокого уровня от страны, передает РИА «Новости».

    Как отметил Можин, российская делегация была лишена возможности что-либо сказать.

    Также исполнительный директор добавил, что глава Минфина Росии Антон Силуанов выступал по видеообращению очень хорошо.

    Ранее представитель России в МВФ обвинил фонд в прямом финансировании терроризма.

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    1 мая 2024, 20:02 • Новости дня
    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины

    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины Бандака

    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделение ВС России под командованием старшины Владимира Бандака в зоне СВО раскрыло засаду украинских неонацистов и уничтожило эту диверсионно-разведывательную группу, выйдя из столкновения без потерь, сообщило Минобороны.

    Бандак засек ДРГ из пяти человек, продвигаясь по заданному маршруту, бойцы ВСУ готовили засаду на пути следования колонны российской бронетехники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Старшина решил воспользоваться преимуществом внезапного нападения и вступил в бой, четверо украинских военнослужащих были уничтожены, один попал в плен.

    Действия Бандака позволили не допустить потерь среди российских военных и уничтожить украинскую ДРГ.

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    2 мая 2024, 00:54 • Новости дня
    В Харьковской области «Искандерами» уничтожены две американские РСЗО HIMARS

    Группировка «Запад» уничтожила ракетным ударом «Искандерами» две американские пусковые установки РСЗО HIMARS

    В Харьковской области «Искандерами» уничтожены две американские РСЗО HIMARS
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет оперативного-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» российской группировки войск «Запад» уничтожил в Харьковской области две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS, предоставленные ВСУ.

    «Нанесен ракетный удар по ожидательной позиции пусковых установок американских РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Лелюковка на купянском направлении. В результате удара две пусковые установки были уничтожены», – сообщает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ВСУ в зоне ответственности Южной группировки за неделю потеряли почти 4 тыс. человек, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 22 орудия полевой артиллерии, включая американскую САУ Paladin и пять гаубиц М777.

    Кроме того, были уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и 22 полевых склада боеприпасов.

    Ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России уничтожили на аэродроме базирования самолет МиГ-29 украинских воздушных сил, восемь машин РСЗО HIMARS, Vampire и «Град», установку с пунктом управления и радиолокатором ЗРК С-300ПС, две машины ЗРК Hawk и «Оса-АКМ», две радиолокационные станции «Пеликан» и П-18.

    Российские войска за семь дней освободили Новомихайловку и Богдановку (ДНР) и продвинулась в глубину обороны ВСУ

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    2 мая 2024, 09:34 • Новости дня
    Конфликт с участием мигрантов произошел в Чехове

    Tекст: Александра Юдина

    Конфликт с поножовщиной с участием трех мигрантов из Средней Азии произошел в Чехове Московской области, сообщает подмосковный главк МВД.

    В Telegram-канале ведомства указано, что рядом с одним из домов на улице Промышленной произошел конфликт, в результате которого потерпевшим были нанесены ножевые ранения.

    Сотрудники УУР ГУ МВД России по Московской области и ОМВДпо Чехову оперативно установили злоумышленников и задержали двоих из них в аэропорту Внуково, третьего – в Чехове. Ими оказались трое граждан одной из республик Средней Азии в возрасте от 20 лет до 31 года.

    Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

    Ранее в Москве арестовали мигранта, открывшего стрельбу из-за просьбы не курить.

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    2 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    В Киеве сообщили об ударах по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow
    В Киеве сообщили об ударах по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине зафиксированы удары по складам с дальнобойными западными ракетами Storm Shadow, об этом сообщила экс-нардеп Анна Гопко.

    По ее словам, удары были «очень точные». Гопко уточнила, что они могли быть связаны с передачей информации о нахождении ракет российским спецслужбам, сообщило издание «Страна».

    Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове и Полтавской области.

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    1 мая 2024, 20:57 • Новости дня
    Forbes: 47-я бригада ВСУ потеряла 40 машин Bradley и сотни солдат

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Серьезные потери несет 47-я механизированная бригада украинской армии, она потеряла 40 машин Bradley, пять танков Abrams и сотни солдат, заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Всего за бригадой числятся 200 БМП Braldey, из них уничтожено 40, а также пять танков Abrams, говорится в материале Forbes, передает РИА «Новости».

    Бригаде необходим отдых, поскольку она непрерывно участвовала в боевых действиях, но ее направили на один из самых сложных участков в ДНР.

    Подразделение потеряло примерно 2 тыс. солдат, ему необходим отдых и реорганизация, подчеркнул Экс.

    Ранее снайперы из Бурятии ликвидировали пять военнослужащих ВСУ, помешав их ротации у Часова Яра.

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    2 мая 2024, 14:42 • Новости дня
    ВСУ покинули позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой

    Кимаковский: ВСУ покинули позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой

    ВСУ покинули позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска оставили позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Он заявил ТАСС, что противник не выдержал натиска. Также Кимаковский добавил, что ВСУ на этом участке фронта понесли большие потери.

    Ранее представитель группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин признал частичный отход украинских войск из поселка Очеретино под Авдеевкой в ДНР.

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    2 мая 2024, 14:45 • Новости дня
    Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе рассказала о пытках в «коридоре позора»

    Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе: Погибшим отрезали пятки, а уцелевших жестоко избивали

    Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе рассказала о пытках в «коридоре позора»
    @ Боровский Андрей/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Напавшие на Дом профсоюзов в Одессе националисты отрезали ступни жертвам после их гибели, уцелевших людей проводили сквозь «коридор позора», где их избивали и мучили, рассказала участница трагических событий активистка одесского «Антимайдана» Ольга Игнатьева.

    Игнатьева получила убежище в 2015 году в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям. По ее словам, напавшие на Дом профсоюзов 2 мая 2014 года радикалы выводили активистов с заднего выхода через так называемый коридор позора, где людей могли забить до смерти. При этом на все избиения и пытки «как статуи» смотрели не одесские спецподразделения милиции, передает РИА «Новости».

    Активистка рассказала, что видела тело участника антимайдана 17-летнего Вадима Папуры, на похоронах выяснилось, что у него была отрезана одна ступня, хотя возле Дома профсоюзов на его теле обе ноги были целы. По ее словам, еще у одного мальчика Максима не было обеих ступней, «они были по бокам гроба, то есть их отрезали и оставили валяться».

    Игнатьева отметила, что жестокость приезжих украинских националистов шокировала даже одесских активистов «Евромайдана», которые сами стали спасать из огня оставшихся там людей.

    Она считает, что свидетели трагедии говорят о 130 до 200 убитых в тот день, а согласно официальным данным погибли 47 человек.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина как государство окончательно умерла 2 мая 2014 года, превратившись в террористическую организацию, «в бешеное животное».

    Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было акцией устрашения, разработанной тогда и. о. президента Украины Александром Турчиновым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, когда накажут виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов.

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    2 мая 2024, 13:40 • Новости дня
    Рар: Выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар

    Политолог Рар: В США и ЕС недовольны тем, что их техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе

    Рар: Выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    На выставке представлено свыше 30 образцов западной военной техники. США и ЕС не нравится, что их вооружение показывается в таком виде, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее представителям западных дипведомств разрешили проходить на выставку трофейной техники ВСУ вне очереди.

    На Западе крайне негативно восприняли выставку трофейной техники в Москве, сказал германский политолог Александр Рар. «Прессе США и ЕС не нравится тот факт, что западная военная техника превратилась в экспонаты на Поклонной горе», – пояснил эксперт.

    Собеседник считает, что негативная реакция западных государств объясняется кардинально отличными взглядами России, ЕС и США на текущий конфликт. Он отмечает, что Брюссель и Вашингтон пытаются представить противостояние как защиту суверенитета Украины. Немаловажным является и идеологический аспект выставки.

    Ранее организаторы выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве ввели особые условия посещения для дипломатов из западных государств. В частности, представители американского, британского, немецкого, французского и польского посольств смогут без очереди осмотреть экспозицию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова лично предложила сотрудникам зарубежных ведомств ознакомиться с мероприятием. «Думаю, дипломатическому корпусу будет интересно ознакомиться с тем, как «коллективный Запад» уничтожает мир и безопасность на планете», – написала она в своем Telegram-канале.

    Россияне должны видеть поверженную технику ВСУ, организация этой выставки на Поклонной горе в Москве является блестящей идеей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такое мероприятие вызовет большой интерес у жителей столицы и гостей города.

    В то же время западная пресса о выставке отзывается негативно. Так, британская Daily Express решила, что мероприятие является некой «насмешкой» российского правительства над Западом. Отмечается, что экспозиция проходит сразу после того, как США и Британия договорились о выделении дополнительных средств на военную помощь Украине.

    Напомним, трофейную технику ВСУ американского, британского, чешского, шведского производства привезли на Поклонную гору в Москве для выставки Министерства обороны России. Например, в экспозиции представлены немецкая БМП Marder и танк Leopard 2, БТР М113 и БМП Bradley, сделанные в США, а также турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi.

    Кроме того, на выставку у музея Победы на Поклонной горе были доставлены американские танк M1 Abrams и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle. Они были захвачены у Бердычей на Авдеевском направлении.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему выставка трофейной техники вызвала негативную реакцию на Западе.

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    Одесса ждет от России справедливости за 2 мая

    Десять лет назад столкновения между противниками и сторонниками Евромайдана привели к одной из самых трагических страниц в современной истории – пожару в одесском Доме профсоюзов. Жертвами тех событий стали десятки человек, сотни получили травмы. Организаторы и провокаторы массовых беспорядков до сих пор не наказаны. События в Одессе стали поворотным моментом не только для ополчения Донбасса, но и для всех участников Русской весны, в том числе в Харькове, Николаеве и Запорожье. Подробности

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