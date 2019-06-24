ПАСЕ напомнили, кто спас Европу от фашизма

Европа должна остановить русофобию и антироссийскую истерию, заявил в ПАСЕ сербский парламентарий Александр Шешель.

Он подчеркнул, что «врагом Европы и мира является фашизм», передает ТАСС.

«Россия уже один раз спасла нас от фашизма», – сказал сербский парламентарий.

По его мнению, «лишение права голоса государства-члена» продемонстрировало, что ПАСЕ «за последние пять лет» принимала «недемократические» решения.

Шешель предположил, что Москве собираются вернуть права в ПАСЕ «только из-за нехватки финансов», а не ради диалога или «заботы о гражданах России».