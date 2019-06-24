Украинец устроил скандал в ПАСЕ из-за выступления серба на русском языке

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко прервал выступление сербского парламентария Александра Шешеля, который выступал на русском языке в поддержку российской делегации.

Гончаренко начал кричать, когда Шешель заговорил о присоединении Крыма к России. По словам сербского политика, жители Крыма решили присоединиться к России, так как «не хотели быть сожженными, как другие», сообщает РБК.

Украинцу сделали замечание, Шешель свое выступление закончил. В нем он призвал вернуть российскую делегацию к работе в ПАСЕ. Своих коллег он упрекнул в «большой антироссийской кампании».

Гончаренко – депутат партии «Блок Петра Порошенко», которая была переименована в «Европейскую солидарность».

Ранее вице-спикер российской Госдумы сообщил, что Россия должна восстановить свои права в ПАСЕ в течение 24 часов. Накануне в Совете Европы выступили за возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о вероятном возвращении России в ПАСЕ.