Началась встреча Патрушева и Болтона в Иерусалиме

В Иерусалиме проходит встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президентаа США по национальной безопасности Джона Болтона.

Встреча проходит за закрытыми дверями, поэтому представители СМИ на ней не присутствуют. Патрушев и Болтон лишь сделали несколько совместных фото перед ее началом, передает РИА «Новости».

Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник. Впереди его ожидают двухдневные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом и Болтоном.

Ранее Патрушев заявил, что планирует обсудить с израильскими коллегами вопросы внутриполитического урегулирования в Сирии, уничтожение оставшихся террористов, а также восстановление республики. Также Патрушев выражал надежду, что встреча в Иерусалиме станет основой для рабочих контактов между профильными ведомствами стран.