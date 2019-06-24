Симоньян назвала плюсы и минусы возможного запрета на въезд в Европу

Главред Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала распространенные в ПАСЕ брошюры, где она значится как «российский пропагандист».

«Жду, когда нам всем запретят въезд в целомудренную Европу (Киселеву уже запретили), чтобы мы не научили их там плохому. Денег и недвижимости за границей у меня нет, так что тут выдыхаем», – написала она в своем Twitter.

Она выразила огорчение в связи с тем, что в этом случае не сможет больше увидеть итальянскую Сиену.

«С третьей стороны, не придется придумывать для Тиграна, почему мы опять должны провести летний отпуск не на его любимой Лазурке, а в моем обожаемом Адлере. А с четвертой, как тут давеча было сказано, волков бояться – в лес не ходить», – добавила Симоньян.

В понедельник в ПАСЕ были распространены брошюры с фотографиями ведущих российских журналистов. Их назвали «главными лицами российской пропаганды». В список попали Симоньян, ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева, журналисты и телеведущие Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев.

Соловьев прокомментировал газете ВЗГЛЯД появление в этом списке, предположив, что распространили эти брошюры представители украинской делегации.