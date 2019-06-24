Соловьев рассказал об «украинской провокации» против российских журналистов в ПАСЕ

«Чего еще ожидать от людей, которые восхищаются сайтом «Миротворец»? – сказал газете ВЗГЛЯД теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, комментируя распространенные в ПАСЕ брошюры, где ряд ведущих российских журналистов названы «пропагандистами», причем их фамилии написаны в украинской транскрипции.

«Хорошо, что хотя бы не пошли путем Трампа, который назвал журналистов New York Times врагами народа, – сыронизировал Владимир Соловьев. – Всего лишь пропагандистами окрестили. А так это все, конечно, в высшей степени неприлично».

По словам собеседника, то, как написаны фамилии, говорит о том, что корни этой акции находятся на Украине.

«Так пишут обычно украинцы, так они спеллингуют на английском языке славянские фамилии. Я уж не говорю о том, что они вытворили с Киевом, но это тема отдельной беседы», – пояснил Соловьев.

Судя, по написанию фамилий , постаралась украинская сторона. Для них это вполне естественно: стукачество переросшее в сайт Миротворец и теперь выплеснувшееся в ПАСЕ. pic.twitter.com/f8kb86Ffzh — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 24 июня 2019 г.

Популярный телеведущий также отметил, что распространение таких брошюр в ПАСЕ ни на что не повлияет.

«Сегодня две инициативы по наказанию России в Парламентской ассамблее Совета Европы уже не прошли. Сначала депутаты проголосовали против обсуждения на сессии ситуации вокруг крушения малазийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году, а затем отказались рассматривать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов в Совет Европы», – констатировал Владимир Соловьев.

Напомним, в понедельник в ПАСЕ были распространены брошюры с фотографиями ведущих российских журналистов, размещенных под заголовком «Главные лица российской пропаганды». В список попали главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева, журналисты и телеведущие Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы. Кроме того, ПАСЕ проголосовала против обсуждения на сессии ситуации вокруг крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году. Против включения данного вопроса в повестку дня июньской сессии высказались 86 из 148 участников ПАСЕ.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Однако в комитете ПАСЕ по регламенту предложили запретить лишать депутатов права голоса, когда пересматриваются полномочия их делегации. Это решение может вернуть Россию в ПАСЕ.

В июне Госдума утвердила состав делегации в ПАСЕ.