Призер олимпиады «Я — профессионал» вошла в группу разработки «умного офиса»

В ближайшем будущем российские офисы могут стать «умными»: сейчас такую систему разрабатывает исследовательская группа НИУ ВШЭ «Киберфизические системы». Пространство в таких офисах станет комфортным благодаря автоматической регуляции света, климата и других параметров. Среди разработчиков системы — пермская студента, ставшая призером на олимпиаде «Я — профессионал» — Владлена Марквирер.

«У нас исследовательская группа, в которой мы создаем «умный офис». Наработки пока сырые, сейчас есть датчики, с которых мы считываем информацию. Есть температурные датчики, чтобы создавать в офисе комфортную температуру, для так называемой оптимизации климата», – рассказала газете ВЗГЛЯД призер олимпиады «Я — профессионал» и одна из разработчиков «умного офиса» Владлена Марквирер, которая является единственной дипломанткой по направлению «Интернет вещей и киберфизические системы» в Пермском крае.

По ее словам, в будущем к датчикам могут добавиться камеры, их соединят. «Это позволит распознавать входящих в помещение, настраивать под них окружающую среду, возможно загружать для них какие-то данные на ПК», – добавила Марквирер.

В планах также создание умного замка. «Человек приходит и система распознает, можно его впускать в кабинет или нет. Возможно, это будет происходить с помощью техники распознавания лиц», – добавила она.

Марквирер отметила, что участие в олимпиаде «Я – профессионал», которая является одним из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», позволила ей реализовать свой исследовательский опыт.

«Я смогла развиваться в той сфере, которая мне интересна. Благодаря олимпиаде удалось понять, как все устроено, начиная с химического уровня. Мне понравилось работать, очень расширяет кругозор», – отметила Марквирер.

Олимпиада «Я – профессионал» направлена на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель олимпиады — поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании. Олимпиада реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента Российской Федерации.