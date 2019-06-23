Соловьев отреагировал на повышение цен в грузинских кафе для россиян

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов поднять цены для российских туристов.

«Яркий пример смеси идиотизма и дискриминации», – написал он в Twitter.

Напомним, кафе «Гарденс» в грузинском Батуми и ресторан «Езо» в Тбилиси подняли на 20% цены для российских туристов. Они мотивировали это тем, что Россия является «оккупантом».

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

Нет



Соловьев также подчеркивал, что грузинские власти ошибочно воспринимают гуманизм России по отношению к ним за слабость.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают антироссийские акции.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией, а также анализировала, кто стоит за разжиганием антироссийских настроений и насколько распространена русофобия в Грузии.