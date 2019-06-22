Соловьев назвал ошибку властей Грузии

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что грузинские власти ошибочно воспринимают гуманизм России по отношению к ним за слабость.

Соловьев в своем Instagram напомнил о убийстве грузинскими военными российских миротворцев.

«И Саакашвили за это так и не понёс наказание. И я не видел, чтобы грузинские официальные власти извинились перед семьями погибших и выплатили материальную компенсацию», – отметил он.

При этом Соловьев подчеркнул, что даже после этого российская армия не нападала на Тбилиси, который в тот момент был совершенно беззащитным городом.

«Совсем не по-американски мы поступили. Хотя перед глазами был яркий пример американского вторжения в Ирак и расправы, которую они учинили чужими руками над Хусейном», – заметил телеведущий.

Соловьев предупредил, что лучше «не дразнить русского медведя».

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Ранее сообщалось, что грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию с 8 июля.

Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают антироссийские акции. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Во время столкновений полиции и радикалов пострадали 240 человек. В больницах пока остаются 52, в том числе двое в реанимации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.