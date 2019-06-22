СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией за инцидент с делегацией

Грузинским властям следует извиниться перед Россией за недружественный прием российской делегации, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского обществе и по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

«Я думаю, что грузинские власти должны извиниться перед Россией за столь недружественный прием делегации из России. Я все-таки считаю, что здравый смысл должен возобладать, и ситуация в Грузии стабилизируется в ближайшие недели, и россияне смогут снова беспрепятственно посещать эту красивую страну с богатой историей и гостеприимным народом», – цитирует РИА «Новости» члена СПЧ.

Комментируя указ президента России о приостановке авиасообщения с Грузией, Брод отметил, что это решение принято в интересах безопасности россиян.

При этом член СПЧ все же считает необходимым учесть права граждан, у которых были планы посетить страну.

«С другой стороны возникает вопрос, если кто-то из россиян продолжает какие-то деловые, культурные контакты в Грузии, если у кого-то там остались родственники и нужно срочно вылететь к ним, какие есть альтернативные варианты? Я считаю, что это обстоятельство тоже необходимо продумать, нужно подумать об их правах и жизненных потребностях, о тех людях, которым необходимо продолжать контакты с Грузией», – отметил член СПЧ.

Брод признается, что ситуация в Грузии вызывает у него тревогу, поскольку там «налицо политический кризис».

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Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают антироссийские акции. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Во время столкновений полиции и радикалов пострадали 240 человек. В больницах пока остаются 52, в том числе двое в реанимации.

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