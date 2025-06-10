Власти Татарстана сообщили об отражении атак БПЛА на Елабугу и Нижнекамск

Tекст: Александра Юдина

Глава Елабужского района Рустем Нуриев в своем Telegram-канале он указал, что силы ПВО ликвидировали опасность и угроз для местного населения не возникло.

Руководитель Нижнекамского района Радмир Беляев в своем Telegram-канале отметил, что все экстренные службы сработали слаженно и оперативно, система безопасности сработала штатно, пострадавших и разрушений нет. По его словам, технологический процесс предприятий не был нарушен.

МЧС России ранее заявило, что в республике был введен режим «Беспилотная опасность» с 3.20 мск.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнекамска и Санкт-Петербурга. Затем аэропорты Ижевска и Кирова ввели временные ограничения полетов.