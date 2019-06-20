Госдеп озвучил требования к России по делу MH17

Подозреваемые по делу о крушении Boeing на Украине должны предстать перед судом, заявил глава Госдепа Майкл Помпео, обращаясь к России.

Он заявил, что лица, которых Совместная следственная группа по крушению Boeing считает причастными к трагедии, «входили в контролируемые Россией силы» в Донбассе, передает ТАСС.

Вашингтон призвал Москву «уважать и придерживаться» резолюции СБ, касающейся крушения MH17.

По словам Помпео, Москва должна «обеспечить, чтобы все лица, которым предъявлены обвинения и которые в настоящее время находятся в России, были привлечены к ответственности», передает РИА «Новости».

Американская сторона приветствовала решение ССГ выдать международные ордера на арест.

Госдеп выразил уверенность в «профессионализме голландской системы уголовного правосудия», а также в ее «способности привлекать к ответственности виновных».

Напомним, в список ССГ попали трое россиян и один украинец. Москва в ответ заявила, что следствие позволяет Киеву подделывать улики.