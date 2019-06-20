Стали известны планы Маска по запуску пилотируемого корабля

Компания SpaceX Илона Маска планирует первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon в ноябре–мае, говорится в соответствующей документации.

SpaceX подала в Федеральную комиссию США по связи заявку на использование частот при пилотируемом полете, передает РИА «Новости».

В документе указывается, что разрешение должно действовать с 1 ноября 2019 года по 1 мая 2020 года.

Напомним, запуск корабля с экипажем планировалось осуществить в сентябре, но его перенесли из-за взрыва при испытании.

В марте состоялся испытательный полет в беспилотном режиме.

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