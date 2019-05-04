В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon

Представители американской компании SpaceX объяснили, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.

Специалисты уверены, что причиной взрыва корабля стало включение системы активации двигателей SuperDraco, пишет «Ридус».

На аппарате установлены восемь двигателей SuperDraco – жидкостных ракетных двигателей, специально разработанных SpaceX для пилотируемого Crew Dragon. Двигатели предназначены для осуществления посадки, также они могут быть использованы в качестве спасательной системы.

Напомним, SpaceX сообщала о нештатной ситуации, которая произошла 20 апреля. Впервые в истории американской компании испытания закончились взрывом и потерей корабля.

В результате нештатной ситуации капсула корабля Crew Dragon (Dragon-2) была уничтожена.

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