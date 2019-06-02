Военный прокурор Украины собирает совещание из-за сюжета фантастической книги

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос намерен провести совещание с МИД, Генштабом, Главным управлением разведки минобороны, службой внешней разведки и с начальником СБУ из-за ролика, опубликованного на YouTube.

Совещание будет проведено во вторник, заявил Матиос в своем Facebook. В качестве причины прокурор указал любительский видеоролик, в котором излагается фантастический сюжет о захвате Румынией западной части Украины в 2022 году.

Матиос отметил, что раздаст главам ведомств поручения по уголовному производству. Также он заверил, что внесет в единый реестр досудебных расследований сведения о подготовке неизвестными «свершения тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства».

«Даже «травоядные» могут захотеть стать «хищниками», если мы не будем защищать свое государство», – подчеркнул Матиос.

Ролик был опубликован на канале 30192, на данный момент его посмотрели больше 6 тыс. раз.

В описании под видео говорится, что оно является «историей войны из альтернативной реальности». «Это видео – пролог для будущей книги, которую я пишу», – пояснил автор.

В комментариях под роликом он сообщил, что удивлен о том, как быстро ролик распространился, так как он дал ссылку на него всего трем людям.

В видео идет речь о «захвате» в 2022 году Румынией региона Буковина и некоторых территорий Одесской области. Сюжет завершается присоединением этих частей Украины, признанием Киевом независимости Донбасса и переходом Одессы в состав России.