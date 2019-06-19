Минобороны опровергло изменение сроков присвоения звания старший лейтенант

Министерство обороны заявило, что опубликованная в СМИ информация об изменении сроков присвоения звания старших лейтенантов выпускникам гражданских вузов не соответствует действительности.

«Никаких нормативных правовых актов или предложений, вносящих изменения в действующий порядок присвоения очередного воинского звания, в Минобороны России не разрабатывалось и не планируется», – приводит ТАСС заявление оборонного ведомства.

Ранее СМИ сообщили об изменении правил присвоения воинского звания «старший лейтенант». По этим данным, выпускники и военных училищ, и гражданских вузов будут получать очередное звание через два года.

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