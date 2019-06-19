Изменилось правило присвоения звания «старший лейтенант»

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19 июня, среда  |  Последнее обновление — 10:21  |  vz.ru
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Газпром сделал Дании последнее предупреждение

Оператор «Северного потока – 2» готов засудить Данию за задержку выдачи разрешенияФото: Anton Vaganov/Reuters
Газпром открыто предупредил Данию о том, что абсолютно необоснованная задержка прокладки «Северного потока – 2» в датских водах не пройдет для страны бесследно. Оператор газопровода готов биться в суде и требовать компенсаций убытков от столь вопиющего беззакония. Когда наступает день икс для датской части «Северного потока – 2»?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Туроператоров отлучают от церкви

Одной из причин появления «Закона о паломничестве» думцы назвали случаи обмана богомольцев Фото: «Преподобный Амвросий Оптинский»,
Светлана Ивлева
Духовное понятие «паломник» становится в России юридическим. Госдума приняла закон, дающий официальный статус такой категории верующих. А главное – возить россиян и иностранцев «по святым местам» турфирмам отныне запрещено. Таким правом теперь обладают только представители конфессий. Как изменится религиозный туризм в России? Подробности...
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Американская полиция подбрасывает трупы

Шокирующее убийство в Мемфисе вызвало массовые беспорядки. Протестующие уверены, что убийц оправдаютФото: Ricardo Arduengo/Reuters
Это звучит как издевательство, но в США действительно линчуют негров. Впрочем, не только их. Все разговоры о коррумпированности российского правосудия и жестокости стражей правопорядка меркнут на фоне американских реалий, где можно быть расстрелянным в своей машине или на пороге собственного дома, не совершив ничего противозаконного. Почему это происходит? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Чужой Георгий Жуков и власовцы под кроватью

Дометий Завольский, историк-архивист
То, что новые красные сейчас именуют «борьбой за историю», уместнее всего назвать даже не мракобесием, а изуверством. Изуверство – это не жестокость. Это искаженная, выродившаяся вера, ведущая ко всяческим мерзостям. Подробности...
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Как победу СССР над Гитлером сотрут из мировой истории

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А давайте еще раз поговорим о Победе. С точки зрения символов. Тех самых символов, которые жестко уничтожаются тем же Цукербергом. Благодаря чему скоро получится, что СССР не только не выиграл, а вообще не участвовал в войне. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

Антисоветская пропаганда на качественно новом уровне

Андрей Манчук, политолог
Большинство, особенно молодежь, принимает сериал «Чернобыль» за документальную правду – включая самые нелепые эпизоды, вроде голых шахтеров, пригнанных на ЧАЭС под дулами автоматов. В реальной жизни среди них был мой отец. Подробности...
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      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            Изменилось правило присвоения звания «старший лейтенант»

               19 июня 2019, 10:04
            Фото: Василий Голиняк/Интерпресс/ТАСС
            Текст: Анастасия Воробьева

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            Министерство обороны приняло решение изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант». Согласно нововведению, выпускники и военных училищ, и гражданских вузов будут получать очередное звание через два года.

            В Минобороны уверены, что получение всеми лейтенантами очередного воинского звания через два года службы, устранит дискриминацию выпускников гражданских вузов, которые сейчас получают звание «старшего лейтенанта» через три года, хотя выпускники военных училищ – через два, пишут «Известия».

            Уточняется, что в первую очередь дело не в материальном плане, а в почете звания «старлея» для молодых офицеров. В Минобороны сообщили, что соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года.

            Согласно «табели о рангах» все выпускники военных училищ получают звание «лейтенант», однако, как таковых лейтенантских должностей в Вооруженных силах нет. В итоге лейтенанты занимают должности командира взвода, командира группы специального назначения, начальника расчета ракетного комплекса и другие, соответствующие воинскому званию «старший лейтенант». Это означает, что назначенный на нее выпускник училища через некоторое время должен получить третью звездочку на погоны.

            «В войсках в шутку говорят, что старший лейтенант – это первое офицерское звание. Лейтенанты его очень ждут. Я «майора» и «подполковника» так не обмывал, как погоны старшего лейтенанта. Это было счастье: теперь я уже не какой-то там молодой «летеха», и ко мне уже другое отношение – не как к вчерашнему выпускнику вуза, а как к человеку, который имеет опыт не просто военной, а офицерской службы», – вспомнил доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» полковник Александр Перенджиев.

            Однако кроме кадровых офицеров в войсках служат выпускники гражданских вузов, так называемые «пиджаки». Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что икусственное разделение на «пиджаков» и кадровых военных ни к чему хорошему не приводит, поэтому «уравнивание лейтенантов в сроках службы до очередных званий должно положительно сказаться на обстановке в воинских коллективах».

            «Старшие лейтенанты и капитаны – основа наших войск, 90% личного состава, собственно, им и подчиняются напрямую. Старший лейтенант – это опытный командир взвода, который уже может и роту принять. Считается, что такой офицер знает службу, на него можно положиться. Три звездочки – это приятно. Ты уже не зеленый салага, а офицер, хлебнувший службы» – добавил Владислав Шурыгин.

            Ранее сообщалось, что в России решили изменить правила ношения военных наград.

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