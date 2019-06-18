Тайну Солнца смогли разгадать благодаря Луне

Специалисты Центра космических полетов им. Годдарда исследовали образцы лунного грунта и благодаря сложным компьютерным моделям смогли установить, что в первый миллиард лет своего существования Солнце вращалось намного медленнее других звезд.

Анализ грунта показал, что примерно 4,5 млрд лет назад Земля и Луна сформировались из одинакового материала, при этом в реголите спутника планеты оказалось существенно меньше натрия и калия, чем в земной почве, пишет «Российская газета».

Компьютерное моделирование помогло ученым сымитировать влияние солнечной активности на количество натрия и калия, которые могут либо попасть на поверхность Луны, либо быть сбитыми солнечным ветром (потоком заряженных частиц от Солнца). Этот эксперимент приблизил исследователей к разгадке одной из главных тайн Солнца: они выяснили, с какой скоростью светило вращалось в «юности».

После вычисления соотношения между скоростью вращения Солнца и его вспышек оказалось, что когда-то светило вращалось медленнее, чем половина молодых звезд. Согласно информации исследователей, в свой первый миллиард лет оно делало один оборот примерно в 9-10 дней.

Ученые выяснили, что нужное количество заряженных частиц могла выбросить только звезда с медленным вращением. Также скорость вращения повлияла на появление на Земле жизни: ранее атмосфера планеты представляла из себя тонкую оболочку из водорода и гелия на поверхности, а вспышки «юного» Солнца смогли разогнать этот «туман».

Отмечается, что если бы Солнце вращалось быстрее, то его вспышки были бы мощнее, а магнитного поля Земли не хватило бы для защиты. Тогда атмосфера была бы уничтожена и наша планета не смогла бы удерживать воду.

Ранее астрономы заявляли о резком росте солнечной активности.