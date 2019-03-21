Ученые заявили о резком росте солнечной активности

В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщили, что за последние сутки солнечная активность резко выросла.

«Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, предоставляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца. Вчера, 20 марта, и сегодня, 21 марта, зарегистрировано 3 вспышки класса C. Индекс вспышечной активности впервые за несколько месяцев достиг желтого уровня (пиковое значение составило 3,5 по 10-балльной шкале)», – рассказали в лаборатории.

Ученые отметили, что эта активность не связана с началом нового (25-го) цикла солнечной активности, передает РИА «Новости».

«На Солнце продолжает сгорать «топливо» предыдущего цикла. Таким топливом являются магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией. Именно эта энергия и выжигается в виде вспышек. Конфигурация и местоположение наблюдающихся магнитных потоков совпадает с положением магнитного пояса 24-го цикла», – пояснили специалисты.

Впрочем, пока ученые не могут понять, по какой причине магнитные поля предыдущего цикла солнечной активности по-прежнему присутствуют на Солнце через семь лет после максимума данного цикла, который выпал на 2012 год.

Напомним, еще недавно график солнечной активности был столь низким, что его не могли уловить научные приборы. По словам специалистов лаборатории, к началу марта «уровень коротковолнового излучения Солнца, который последние месяцы и так находился на рекордно низком уровне, уменьшился еще примерно в 100 раз».