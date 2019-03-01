С Солнцем произошло «невозможное»

Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева Российской академии наук сообщили, что уже несколько дней график солнечной активности столь низкий, что его не могут уловить научные приборы.

«Научная аппаратура работает без сбоев, однако случилось «невозможное» - уровень коротковолнового излучения Солнца, который последние месяцы и так находился на рекордно низком уровне, уменьшился еще примерно в 100 раз и упал ниже порога чувствительности приборов», – говорится в сообщении института.

Если фиксируется рост мягкого рентгеновского, или коротковолнового, излучения, это означает, что на Солнце произошла вспышка: такое излучение может сформироваться лишь при активных процессах. Сейчас же Солнце находится на минимуме своей активности, пишет РИА «Новости».

«Судя по тому, что происходит на графиках, Солнце сейчас стремительно избавляется не только от крупномасштабной, но и от мелкомасштабной своей активности. Соответствующий темп микро- и нано-вспышек, по-видимому, упал в десятки раз. Это довольно неожиданно, так как еще несколько месяцев назад на Солнце появились предвестники начала нового цикла. Некоторые прогнозы даже утверждали, что уже с первых месяцев 2019 года солнечная активность начнет быстро набирать обороты. Вместо этого, однако, наша звезда провалилась еще ниже», – рассказывают ученые РАН.

В настоящее время ученые не могут рассказать, собирается ли Солнце выходить из состояния «сна» в ближайшие месяцы или же «солнечная зима» затянется не непонятное время.