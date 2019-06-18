Депутат Рады назвал украинских военных боевиками

Депутат Верховной рады, бывший глава Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе несколько раз назвал подконтрольных Киеву военных боевиками.

Во время своей речи Тарута вспомнил события июня 2014 года, когда подконтрольный Киеву батальон «Азов» был направлен под Мариуполь и вытеснил из города ополченцев.

«Ребята наши отдавали жизнь за свободу нашего Мариуполя, за свободу нашей Украины. До конца еще не оценен тот факт, который сделали боевики, сделали жители Мариуполя», – сказал Тарута, слова которого приводит портал «Обозреватель».

Оговорка оказалась не единственной. Спустя всего минуту Тарута снова назвал украинских военных боевиками и поблагодарил их за победу в боях за Мариуполь. «Я хотел бы сегодня поблагодарить всех боевиков, всех батальонов, Национальную гвардию, военных, которые ковали эту победу», – заявил он.

Посетители мероприятия с недовольством встретили оговорку и освистали Таруту.

В воскресенье экс-начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко признался, что в 2014 году летчики ВСУ по ошибке уничтожили колонну нацбатальона «Донбасс», которая двигалась на штурм Попасной. Бывший командир батальона «Донбасс» и депутат Верховной рады Семен Семенченко в ответ оскорбил Муженко.