Муженко рассказал, как украинские летчики уничтожили колонну нацбатальона «Донбасс»

Экс-начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко признался, что в 2014 году летчики ВСУ по ошибке уничтожили колонну нацбатальона «Донбасс», которая двигалась на штурм Попасной.

«Батальон «Донбасс» выдвигался на штурм Попасной. Летчики эту колонну увидели. Частично техника была военной, но в основном так называемые школьные автобусы. И летчики нанесли удар. Мы долго разбирались, чья же эта колонна. Это было отправной точкой нанесения белых полос на технику для идентификации военных», – рассказал он в программе на YouTube-канале UATV Russian.

На его рассказ отреагировал экс-командующий батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

«Так это значит был подонок Муженко, а не россияне? Пять лет прошло – только узнал, что это они тогда по нам били. Гиркина из Славянска они «не заметили», зато нас не пропустили... Век живи – век учись. Встретимся когда-нибудь, тварь тупая. Прятался от меня все пять лет, не вечно это будет длиться», – написал Семенченко в Facebook.

Отметим, что в декабре 2014 года командир второй роты украинского батальона «Донбасс» Виктор Каминский обвинял командование в том, что оно боится потерять дорогостоящие вертолеты и самолеты. Также он пожаловался, что солдаты на передовую едут «как цыганский табор».